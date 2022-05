Car Of The Year Morocco 2022. La Citroën C4 remporte le titre

L’élection du «Car Of The Year (COTY) Morocco 2022» a connu son dénouement le 12 mai courant. Pour cette 3 ème édition de l’événement, c’est la Citroën C4 qui s’est distinguée.

Benacer Boulaajoul, Directeur de la NARSA, Khadija Dinia, Présidente du Jury, Hind El Youssi Tazi et Maître Majid Benjelloun Zahr.

La Citroën C4 s’est donc adjugée le titre face à de sérieux prétendants au rang desquels la Dacia Sandero, le Hyundai Tucson, le Kia Sorento, la Mercedes Classe C, la Toyota Yaris et la Volkswagen Golf 8. Dans le détail, le classement au sortir du vote effectué par le jury s’agissant des 7 véhicules est le suivant : la Citroën C4 obtient 330 points et se voit consacrée. C’est la Toyota Yaris hybride qui s’adjuge la deuxième place avec 287 points. 3ème de ce classement, la Dacia Sandero (273 points), suivie des Kia Sorento (250 points), Hyundai Tucson (217 points), Mercedes Classe C (202 points) et Volkswagen Golf 8 (167 points).

De quoi réjouir le staff de la marque Citroën au Maroc (Groupe Sopriam). Lors de la remise du Trophée, Hind El Youssi Tazi n’a pas manqué de remercier vivement le jury, mais aussi l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), organisatrice du COTY Morocco, sans oublier l’ensemble des partenaires présents.

L’occasion également pour la Directrice de la marque Citroën au Maroc de saluer le travail effectué par ses équipes, pleinement engagées auprès de la clientèle, et de rappeler les qualités essentielles qui permettent aujourd’hui à la nouvelle Citroën C4 de tirer favorablement son épingle du jeu dans son segment.

Adil Bennani, Président de l’AIVAM a quant à lui souligné les efforts effectués l’Association, soucieuse de développer le marché automobile au Maroc. Il a tenu également à mettre sous le feu des projecteurs l’engagement sans failles des sponsors et des importateurs automobiles qui, une fois de plus, ont pleinement contribué à la réussite de ce COTY 2022.