Carte de conducteur professionnel. Le délai d’inscription prolongé

Le ministère du Transport et de la Logistique a décidé de prolonger le délai d’inscription pour l’obtention de la carte de conducteur professionnel jusqu’au 31 décembre 2022.

« Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par le ministère du Transport et de la Logistique, concernant la gratuité des formations obligatoires pour l’obtention de la carte de conducteur professionnel, et étant donné que l’opération d’inscription se poursuit encore, et pour répondre aux doléances des professionnels, le ministère porte à la connaissance de l’ensemble des conducteurs professionnels exerçant la conduite professionnelle et souhaitant l’obtention de ladite carte, que le délai d’inscription à cette opération a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 », indique le ministère dans un communiqué.