Cartes grises. Barid Cash et Al Barid Bank réceptionnent les demandes de renouvellement

C’est acté ! À partir du 14 avril courant, les agences de Barid Cash et d’Al Barid Bank entameront progressivement la réception des dossiers de renouvellement des certificats d’immatriculation (cartes grises) et d’obtention de duplicata. C’est ce que vient fraîchement d’annoncer l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA). Précisément le lancement de cette opération selon la NARSA s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’agence visant le développement et l’amélioration de la qualité de ses services, mais aussi afin de capitaliser sur les acquis réalisés dans le cadre de la convention de partenariat et de collaboration signée en juin dernier avec le groupe Al Barid Bank et Barid Cash.

À travers la mise en place de ce nouveau service, le bouquet de services de proximité offerts par les agences relevant d’Al Barid Bank et Barid Cash s’élargit pour englober le dépôt des demandes de renouvellement de permis de conduire, l’obtention de leurs duplicatas, le dépôt des réclamations et des déclarations relatives aux infractions détectées par les radars fixes, les demandes de renouvellement des certificats d’immatriculation des véhicules et l’obtention de leurs duplicatas.



La liste des agences agréées relevant d’Al Barid Bank et Barid Cash est disponible sur le portail de la NARSA et sur les sites web de Barid Cash et d’Al Barid Bank. Faut-il préciser que lesdites agences offrent les services de la NARSA de 9h à 18h durant le mois sacré de Ramadan et de 9h à 20h hors Ramadan. Une fois que le certificat d’immatriculation est prêt, son retrait doit se faire auprès de la même agence où le dossier a été déposé.