Casablanca abrite la première AG en Afrique de la World Federation for Company Sport

Didier Besseyre, Président de la World Federation for Company Sport, a déclaré à cette occasion : « En Afrique, nous avons l’impression, et maintenant presque la certitude, que le Maroc doit être le leader du continent du sport en entreprise. » Et de poursuivre : « Nous allons proposer que le Président de l’Association de Promotion du Sport en Entreprise au Maroc (APSEM) devienne le vice-président pour le continent africain. Il était absolument nécessaire que ce soit ici qu’on puisse faire cette AG pour prendre cette décision qui a un engagement pour l’avenir. Nous sommes en train de réfléchir à l’organisation des premiers jeux mondiaux du sport en entreprise au Maroc. »

De son côté, Younès El Mechrafi, Président de l’Association de Promotion du Sport en Entreprise au Maroc APSEM, a déclaré: « Aujourd’hui l’APSEM est membre de la fédération mondiale. C’est un grand honneur pour le Maroc d’assurer la vice-présidence au niveau de l’Afrique. Les enjeux de cette AG sont de sensibiliser aux problématiques liées à la sédentarité, à l’obésité, etc.. et qu’il faut absolument combattre par des pratiques saines dans la vie quotidienne. »

La ville de Casablanca a abrité également, vendredi 30 septembre, le 1er forum du sport en entreprise en Afrique. Organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), la Fédération marocaine des professionnels du sport (FMPS) et l’APSEM, et placée sous le thème « Sport en entreprise, un pari gagnant pour le collaborateur et l’employeur », cette première édition vient poser les jalons d’une discipline qui en est encore à ses balbutiements.

Younès El Mechrafi, a rappelé dans son discours à l’occasion du forum que l’association a vu le jour le 6 avril 2019. « Cette date n’est pas anodine ! Elle est fortement symbolique dans la mesure où le 6 avril correspond à la journée internationale du Sport au service du développement et de la paix créée par l’ONU. Elle est aussi symbolique parce que cette journée a été initiée par un Marocain, immense acteur du monde du sport marocain et mondial, et Vice-président fondateur de l’APSEM, notre ami Kamal Lahlou que nous saluons chaleureusement », a-t-il fait remarquer. Il a notamment mis en exergue les principaux axes de la vision et de la mission de l’APSEM.