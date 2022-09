Casablanca abrite le 1er forum du sport en entreprise en Afrique

« La promotion de la pratique du sport en milieu professionnel constitue un levier d’amélioration de la compétitivité des entreprises. Le sport constitue un outil d’intégration privilégiée et permet d’inculquer les valeurs de respect, tolérance et de vivre ensemble », a souligné Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, lors de son allocution à l’ouverture du forum. Le ministre a ajouté que les pouvoirs publics accordent une grande importance à la pratique des sports de masse, et veillent à la mise en place des infrastructures nécessaires à la pratique de ces sports, notamment les infrastructures de proximité.

La première édition du Forum du Sport en Entreprise s’est tenue à Casablanca le 30 septembre. Organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), la Fédération marocaine des professionnels du sport (FMPS) et l’Association de promotion du sport en entreprise au Maroc (ASPEM), et placée sous le thème « Sport en entreprise, un pari gagnant pour le collaborateur et l’employeur », cette première édition vient poser les jalons d’une discipline qui en est encore à ses balbutiements.

Chakib Benmoussa, ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports

Pour sa part, Younès El Mechrafi, Président de l’Association de promotion du sport en entreprise au Maroc (ASPEM), a rappelé dans son discours que l’association a vu le jour le 6 avril 2019. « Cette date n’est pas anodine ! Elle est fortement symbolique dans la mesure où le 6 avril correspond à la journée internationale du Sport au service du développement et de la paix créée par l’ONU. Elle est aussi symbolique parce que cette journée a été initiée par un Marocain, immense acteur du monde du sport marocain et mondial, et Vice-président fondateur de l’ASPEM, notre ami Kamal Lahlou que nous saluons chaleureusement », a-t-il fait remarquer. Il a notamment mis en exergue les principaux axes de la vision et de la mission de l’ASPEM.

Younes El Mechrafi, Président de l'ASPEM

« Le Maroc fait face à un problème de taille : 10 millions de citoyens sont en surpoids et 3,6 millions sont obèses selon les études récentes du HCP (Haut-Commissariat au Plan). C’est très exactement pour adresser cette problématique qui revêt à la fois des dimensions économique, sociale et de santé publique que l’ASPEM a vu le jour. Notre raison d’être nous amène donc à contribuer au bien-être et à l’inclusion des salariés ainsi qu’au développement de la performance collective des entreprises et de la société à travers le sport », a précisé Younes El Mechrafi, qui s’est réjoui du fait que la Caisse nationale de société sociale (CNSS) ait décidé de rejoindre l’ASPEM, avec son Directeur général Hassan Boubrik qui devient membre du Conseil d’administration de l’ASPEM.

Force est de rappeler que cette association œuvre pour la promotion, le développement et la structuration des activités physiques et sportives en milieu professionnel et sa contribution à l’amélioration de la santé des collaborateurs et de la productivité de l’entreprise. Abondant dans le même sens que le président de l’ASPEM, Abdelaziz Alaoui, Président de la CMIM et Vice-président de l’ASPEM a précisé que le forum constitue une occasion importante dans la mesure où elle vise à promouvoir le sport en entreprise. « Le sport est important parce qu’il permet d’améliorer la santé de nos collaborateurs, leur productivité, et la cohésion au sein des équipes. C’est une rencontre qui rassemble des chefs d’entreprises pour les sensibiliser sur l’importance du sport pour le bien-être des salariés. Je rappelle que nous sommes déjà membre de la Fédération mondiale du sport en entreprise. Notre association a un important programme qui va aider les entreprises à prendre conscience des bienfaits du sport », a-t-il assuré. Pour rappel, Didier Besseyre, Président de la Fédération mondiale du sport en entreprise (WFCS) était l’invité d’honneur de cette première édition du Forum au Maroc.

De son côté, le vice-président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Mehdi Tazi, a indiqué que le sport en entreprises est extrêmement important dans l’amélioration de la qualité du travail et la productivité des employés. « La promotion de la pratique du sport améliore la santé des collaborateurs, renforce la compétitivité des entreprises et la cohésion au sein des équipes. La généralisation des valeurs du sport au sein de l’entreprise contribue à rendre l’entreprise plus performante », a-t-il poursuivi, ajoutant que le secteur privé est mobilisé au côté du ministère, de l’ASPEM et de la FMPS pour promouvoir les valeurs sportives au sein de l’entreprise. Même son de cloche du côté de la CNSS. Son Directeur Général Hassan Boubrik, a ainsi souligné que la pratique du sport renforce non seulement la cohésion et le bien-être des équipes, mais aussi la performance de l’entreprise. « La CNSS promeut la pratique de sport à travers plusieurs mesures, notamment la mise en place plusieurs centres sportifs, l’organisation des tournois », a-t-il ajouté. De même, le président de la Fédération marocaine des professionnels du sport (FMPS), Mehdi Sekkouri a indiqué que plusieurs enjeux relatifs à la pratique du sport au Maroc ont été identifiés dans le Nouveau modèle de développement (NMD), ajoutant dans ce sens que la fédération a pour ambition de fédérer les entreprises opérant dans le sport et contribuer à la structuration d’un secteur majeur de l’économie nationale.