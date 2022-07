Casablanca. Arrêt de circulation du tramway sur une partie de la ligne T1

Il s’agit du croisement du boulevard Mohammed V avec boulevard Mohamed Smiha pour les T1 / T3 et au carrefour des boulevards Hassan II, Moulay Youssef, rue Allal el Fassi et rue Agadir, pour les lignes T1/ T4. Casatram indique que la complexité des travaux et l’intervention au niveau de la ligne T1 du tramway au centre-ville nécessitent l’arrêt provisoire de l’exploitation d’une partie de la ligne T1 du tramway au niveau de 12 stations situées entre la station Hay Mohammadi et la station Avenue Hassan II, et ce, du 24 juillet au 13 août prochain.

Cet arrêt de circulation du tramway est dû aux travaux de branchement des nouvelles lignes T3,T4 à la ligne T1. Il concernera 12 stations situées entre la station Hay Mohammadi et la station Avenue Hassan II du 24 juillet au 13 août.

« En effet, les étapes préparatoires entamées depuis mai dernier arrivent à terme pour laisser place aux travaux effectifs de connexion de la voie ferrée des 2 lignes qui se dérouleront du 24 juillet 2022 au 13 août 2022 », précise-t-on. Il est à noter que cette opération permettra aussi de créer un branchement qui assurera le guidage des rames du tramway vers différents itinéraires. Durant cette période, il est planifié également un aménagement global du croisement des boulevards Hassan II et Moulay Youssef ainsi que des rues Allal el Fassi et Agadir.

Cet arrêt provisoire concernera donc les stations : Achouhada, Grande Ceinture, les Anciens Abattoirs, Bahmad, Casa Voyageur, Place Al Yassir, la Résistance, Mohammed Diouri, Marché Central, Place des Nations Unies et Place Mohammed V. Un service partiel demeure assuré entre le terminus Sidi Moumen et la station Hay Mohammadi (Terminus provisoire) puis entre le terminus Lissasfa et la station Hassan 2 (Terminus provisoire).

Il est à noter que l’exploitation de la ligne T2 ne sera pas concernée par cet arrêt. Les points de correspondances entre les lignes T1 et T2 demeurent opérationnels, et la correspondance demeure gratuite.

Pour accomplir les travaux dans les meilleurs délais et assurer les conditions de sécurité aux usagers de la route et de l’ensemble des corps de métiers qui intervient dans cette opération, il sera procédé à deux arrêts de circulation :

-L’arrêt de la circulation au niveau du carrefour des boulevards Moulay Youssef et Hassan II.

-La déviation de la circulation vers rue Mustapha el Maani en venant de Zerktouni et vers Bd Rachidi en venant de Bd de Paris.

-L’arrêt de la circulation au niveau du croisement boulevard Mohammed V et boulevard Mohammed Smiha ;

-La déviation de la circulation à travers Rue Pierre Parent et Boulevard Hassan Sghir.

Pour rappel, le projet des lignes T3 et T4 de Casatramway connaît à ce jour un taux d’avancement global de l’ordre de 65 %.

Une large campagne d’information auprès des usagers de casatramway, des riverains de chantier et des usagers de la route, soutenue par un dispositif de communication a été déployée afin d’accompagner au mieux les usagers durant cette période.

