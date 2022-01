Casablanca. De belles performances en 2021 pour le marché de gros

Lire aussi | Emploi. Aziz Akhannouch lance officiellement le programme « Awrach »



Le marché, qui attire à peu près 50% du volume de la marchandise transitant par les marchés de gros au Maroc, a su s’adapter à la réalité économique en pleine période de pandémie, afin d’assurer un approvisionnement normal et régulier en fruits et légumes.



Étalé sur une superficie de 26 hectares, le marché de gros des fruits et légumes reçoit quotidiennement entre 600 et 1 000 camions, ainsi que 30 à 60 000 visiteurs. Il constitue la 2ème source de recettes pour la commune de Casablanca, et compte près de 5 000 usagers actifs.