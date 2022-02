Casablanca. Hausse des prix de l’immobilier seconde main

Dans la capitale économique, entre le troisième et le quatrième trimestre 2021, les transactions sur les logements de seconde main suivent une tendance haussière, au même titre que les prix, selon Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), dans une note sur la tendance globale du marché immobilier au cours du 4ème trimestre 2021.

La baisse des taux d’intérêt immobiliers ne profite pas uniquement aux produits neufs mais aussi aux logements de seconde main. A Casablanca, les prix ont augmenté de 0,6% d’un trimestre à l’autre, résultat des hausses de 0,8% pour le résidentiel, de 1,3% pour les terrains et de 0,4% pour les biens à usage professionnel, selon BAM et l’ANCFCC, dans une note sur la tendance globale du marché immobilier au cours du quatrième trimestre 2021. Concernant les ventes, elles ont enregistré un accroissement de 65%, reflétant des hausses des transactions des biens résidentiels (78,2%), des terrains (33,2%) et des actifs à usage professionnel (21,6%). Sur l’ensemble de l’année, l’indice des prix s’est déprécié de 4,2% et les transactions ont augmenté de 23,4%.