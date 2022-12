Casablanca. Lancement de la charte panafricaine pour la réduction des risques en santé, le 22 décembre 2022

C’est une initiative marocaine et une première dans tout le continent africain pour jeter les bases d’une politique continentale commune en termes de santé publique et de protection sociale. Une conférence internationale de grande envergure qui réunit encore une fois un panel de grands chercheurs, de scientifiques et de spécialistes africains, tous unis pour mettre sur les rails une charte africaine historique. Celle-ci marque, en effet, la naissance effective d’une structure panafricaine de travail et de suivi pour servir les populations du continent et prévenir tous les dangers qui nous guettent.

AGH est une organisation embrassant des objectifs de promotion de la santé en Afrique suivant des directions multipartites incluant des dimensions de santé responsable et solidaire sous l’étendard de la santé pour tous et par tous. L’association est de ce fait partenaire de l’État marocain avec des prérogatives de connexion continentale puis intercontinentale pour créer des ponts Sud-Sud de l’Afrique vers l’Amérique du Sud et vers l’Asie. Soit une future Asian Global Health et une South American Global Health s’unissant en SOUTH-SOUTH GLOBAL HEALTH voire SOUTH WORLD GLOBAL HEALTH.

Dans ce sens, les directions de travail sont intégratives et multiples avec un partenariat public-privé, créant une coopération entre les ministères de santé africains à travers les experts influents de leurs pays respectifs, mais impliquant directement les ministères des affaires étrangères et autres acteurs dans un cadre symbiotique fédérateur dont le point de départ a été la grande conférence de Marrakech qui a installée AGH au cœur de l’avenir de la santé en Afrique.



Avec la conférence panafricaine de Casablanca, c’est un nouveau jalon qui vient soutenir les piliers de la coopération africaine en termes de santé publique. Dans ce sens, l’esprit d’AGH est fédérateur. L’âme est africaine, l’initiation est marocaine dans un lead fédérateur d’expertises soutenues par les politiques. L’expert et le politique (dans ses multiples fonctions) s’engagent dans une même carte de santé qui permet une avancée rapide et des résultats positifs conséquents à l’image de la gestion de la crise du COVID-19, qui a placé le Maroc comme un exemple efficient de gestion, de prévention et de réduction des risques.

En effet, nous le savons tous, la pandémie a dréssé les priorités de la planète en changeant les paradigmes et en donnant la main à l’Afrique, à travers un Maroc pragmatique faisant preuve de remarquables avancées avec des actions engagées sur tous les fronts grâce à la politique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste.

La gestion de la pandémie a permis de se démarquer mais pas seulement :

-Aujourd’hui, au vu de la gestion de la crise du COVID, la réduction des risques autrefois liée uniquement aux MST (maladies sexuellement transmissibles) et aux addictions avec substances a investi les champs de travail conceptuel sur les futures politiques de santé publique qui s’érigent sur des valeurs humaines.

Ces valeurs humaines transmutent le concept du patient-malade au patient-citoyen.

La responsabilité, l’engagement, la solidarité, l’implication du patient changent la conception des systèmes de santé et des politiques qui en découlent transformant la vision de maladie en une vision citoyenne à travers la réduction des risques.

Le Calendrier évolutif AGH



-L’amorce du travail implicatif débute avec la première conférence africaine sur la réduction des risques en santé de Marrakech les 16-17-18 novembre 2022.

La déclaration de Marrakech du 18 novembre 2022 implique de manière responsable les experts présents qui en sont les ambassadeurs dans leurs pays respectifs.



-La conférence du 22 décembre 2022 rassemble plusieurs pays africains pour discuter la mise en place d’un bureau continental pivot et asseoir le programme 2023.

-Une lettre ouverte à l’UNION AFRICAINE est signée par les spécialistes en demande de support d’une charte continentale sur la réduction des risques en santé.