Casablanca : l’application Yassir ne dispose d’aucune autorisation

La Wilaya de la région Casablanca-Settat a affirmé, vendredi, « n’avoir délivré aucune autorisation » à l’application mobile de transport gérée par la société « Yassir Maroc Sarl » et opérant dans la métropole.

« Les services de la Wilaya de Casablanca n’ont délivré aucune autorisation à la société en question, ni pour les prestations de transport public à Casablanca, ni pour mettre en liaison les usagers et les propriétaires de véhicules », souligne la Wilaya. De ce fait, précise la même source, « les activités de la société en question sont illégales et exposent leurs responsables, ainsi que les chauffeurs impliqués dans les activités précitées aux sanctions prévues par les lois et réglementations en vigueur ».

Lire aussi | Transport : une commande de 100 bus urbains MAN pour le Maroc

La Wilaya rappelle que ladite société a lancé une offre de prestation de service de transport à Casablanca au moyen d’une application mobile « Yassir » permettant de connecter les clients et des prestataires de services de transport. La société a également mis en ligne un site web www.yassir.ma présentant l’offre de service de transport et permettant de télécharger ladite application.

Lire aussi |MoU Maroc-USA : tout ce qu’il faut savoir sur les domaines d’investissement identifiés

Avec MAP