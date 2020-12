Casablanca : les mesures de restriction prolongées pour quatre semaines supplémentaires

Le gouvernement a décidé de prolonger pour quatre semaines supplémentaires les mesures de restriction en vigueur au niveau de Casablanca et de ses provinces limitrophes. Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts mobilisés pour contenir la propagation du coronavirus dans la région.

La nouvelle décision entrera en vigueur le dimanche 20 décembre 2020 à 21 heures et concernera les préfectures de Casablanca, de Mohammedia et les provinces de Nouaceur, Mediouna, Berrechid, et Benslimane. Le gouvernement précise que cette décision intervient suite aux conclusions des opérations de suivi quotidien et d’évaluation menés-es par les comités de veille et de suivi, et conformément aux recommandations de la commission scientifique sur la nécessité de poursuivre les mesures nécessaires pour faire face au coronavirus.

Force est de rappeler que les mesures déjà en vigueur concernent, entre autres, l’interdiction de toute sorte de déplacement entre 21 heures et 6 heures, l’obligation de disposer d’une autorisation exceptionnelle de déplacement entre les préfectures et provinces précitées, délivrées par les autorités compétentes, la fermeture des terrains de proximité et des parcs, la fermeture des cafés, commerces, restaurants et centres commerciaux à 20 heures, la fermeture des marchés de proximité à 15 heures, etc.

