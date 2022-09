Casablanca. Les poids lourds bientôt interdits de circuler en ville

Annoncé depuis plus de sept ans, le projet de création d’un itinéraire hors centre de Casablanca pour les poids lourds semble enfin se diriger vers la concrétisation. Un couloir sera réservé à ces gros trucks. La partie du projet assignée à Casa Aménagement est achevée, il reste la partie au niveau du port dont se charge l’ANP.

Le Conseil de la Ville de Casablanca s’affaire pour rendre effective la décision d’interdire les véhicules poids lourds de circuler pendant la journée dans les rues et boulevards de la métropole. En effet, ces colosses de plus de 3,5 tonnes, destinés au transport des produits de divers produits et matériaux, utilisés dans des activités économiques vers le centre urbain, seront interdits de circulation dans les principales artères de Casablanca et ce, de 6h du matin à 19h du soir. Objectif : réduire la congestion de plus en plus insupportable dont souffrent autant les habitants que les visiteurs de la capitale économique. « Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan de développement de Casablanca (PDGC) qui a été signé devant SM le Roi. Il prévoit de réserver un couloir spécialement pour les camions poids lourds en provenance de la porte 4 du port et se dirigeant vers l’autoroute en passant par les artères de la ville, ce qui entrave la circulation.