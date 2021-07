Casablanca. McDonald’s rouvre son restaurant historique [Diapo]

Après 5 mois de travaux, le restaurant McDonald’s Corniche à Casablanca a rouvert ses portes.

Tourné vers l’avenir, le nouveau McDonald’s Corniche propose une nouvelle expérience moderne, connectée, Green Friendly et encore plus chaleureuse et conviviale. Le restaurant adopte une approche entièrement tournée vers la durabilité, le respect de l’environnement et la digitalisation.

Il est doté d’une architecture avant-gardiste. De nouvelles fonctionnalités et services y sont proposés. Ainsi, pour la 1ère fois au Maroc, des menus boards digitaux ont été installés au niveau du McDrive. Autre nouveauté inédite : il dispose de 4 bornes de recharge pour véhicules électriques. Une zone spéciale Delivery a également été créée dans ce restaurant où les livreurs pourront patienter avant de récupérer leur commandes.

Le nouveau restaurant compte également 30 chargeurs à induction intégrés aux tables du lobby qui permettent de recharger les téléphones portables sans avoir à se connecter à une prise électrique. Il abrite aussi, pour la première fois sur la corniche de Casablanca, un espace McCafé.

Pour rappel, l’aventure de McDonald’s au Maroc a commencé en 1992 au restaurant de la Corniche de Casablanca, avec 60 employés et 11 collaborateurs au siège de l’entreprise.