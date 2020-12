Casablanca-Settat : le CRI lance un programme d’accompagnement au profit des TPME

Le Centre régional d’investissements (CRI) de Casa-Settat étoffe son dispositif d’accompagnement au profit des TPME de la région.

Il s’agit d’un programme d’accompagnement de 6 mois au profit des TPME de la région dans le but de soutenir et d’accélérer leur croissance afin de renforcer leur développement et leur compétitivité sur le marché, et aussi d’assurer une meilleure compréhension des différents mécanismes de financement existants. Selon le CRI, 100 entreprises seront sélectionnées pour participer au programme après un appel à candidature qui prendra fin le 31 Décembre 2020.

Qimam a été lancé en partenariat avec le Centre Marocain pour l’Innovation et l’Entreprenariat Social (MCISE). Le lancement de ce programme s’inscrit dans le cadre du Pôle Régional Intégré de l’Accompagnement. Dans le détail, ce pôle sera destiné à appuyer et aider les TPME à se développer, en mettant à leur disposition une offre complète et adaptée englobant l’information sur leur écosystème, le mentorat, la mise en réseau, l’accompagnement et le financement.

« A la suite de Bootcamps régionaux, de séances de formations et de mentoring, 50 entreprises continueront le programme afin de bénéficier du label Qimam qui préparera les projets à bénéficier des différents dispositifs de financement, notamment le programme INTELAKA », indique le CRI. Il est à noter que les entreprises intéressées peuvent s’inscrire sur le lien https://tinyurl.com/candidatureqimam avant le 31 décembre 2020.