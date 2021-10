Casablanca : Un incendie a ravagé 20 magasins du marché de Koréa (Vidéo)

Les éléments de la protection civile ont réussi à maitriser dans la nuit de jeudi à vendredi un incendie qui s’est déclaré dans le célèbre marché de Koréa à Casablanca, situé dans la préfecture d’arrondissements d’Al Fida-Mers Sultan. L’incendie a détruit un grand nombre de commerces du marché et a semé une panique auprès des commerçants et habitants quant à la potentielle propagation de l’incendie au sein des magasins de bois, de vêtements et de meubles.

Selon le commandement régional de la protection civile, l’incendie dont les circonstances sont encore inconnues a ravagé vingt magasins spécialisés dans la vente de bois et a nécessité près de deux heures d’efforts intenses des équipes d’intervention pour être maitrisé.

À cet effet, la protection civile a déployé 40 éléments et 8 camions citernes pour circonscrire le feu et éviter que l’incendie s’étende à d’autres commerces, notant que des opérations sont en cours pour sécuriser le site d’incendie et que deux éléments de la protection civile ont été blessés au cours de l’intervention.

Les éléments de la protection civile ont fait face à d’énormes contraintes pour venir à bout de l’incendie en raison de la nature anarchique du site, l’absence d’équipements de protection nécessaires dans les magasins et la présence de produits inflammables.

Les circonstances de l’incendie sont, jusqu’à présent, inconnues, précise la même source, notant que deux éléments de la protection civile ont été blessés au cours de l’intervention.