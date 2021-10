CBI ouvre son capital à deux fonds d’investissement

Trois ans après l’ouverture son capital à son management dans le cadre d’une augmentation de capital réservée à une vingtaine de dirigeants, le premier intégrateur de solutions informatiques au Maroc, CBI (Compagnie Marocaine de Bureautique et d’Informatique) vient d’en faire autant avec les fonds d’investissement « Maghreb Private Equity Fund IV » et « Maghreb Private Equity Fund IV LLC ».

Les actionnaires CBI menés par la famille Benjelloun qui avaient mandaté en 2020 une banque d’affaires renommée de la place pour l’accompagner dans un process de partenariat capitalistique avec un fonds d’investissement ont réussi à attirer deux fonds d’investissement, malgré un contexte assez défavorable, au vu des retombées de la crise de la Covid-19. En effet, les sociétés « Maghreb Private Equity Fund IV » et « Maghreb Private Equity Fund IV LLC » viennent d’acquérir 17,24% des parts sociales du groupe technologique, actif dans le secteur des services informatiques. Selon une source proche du dossier, « ces fonds propres frais devraient permettre à CBI de financer une opération de croissance externe ».

Ce qui devra dynamiser le développement du groupe tant au Maroc qu’à l’international où il est déjà présent en Afrique subsaharienne avec des filiales au Sénégal (couvrant la Mauritanie, le Mali, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Niger) et en Côte d’Ivoire (Burkina Faso, Ghana, Togo, Bénin), et le Gabon (le Cameroun, le Congo Brazzaville, la Centrafrique). Partenaire de grands acteurs mondiaux de l’informatique (Cisco, Microsoft, IBM, DELL-EMC, SAP, Toshiba, Lenovo, McAfee…), CBI a été élu récemment « Partner of the Year 2021 » par Nutanix. Une consécration pour CBI qui revendique avoir « réalisé le taux de croissance le plus élevé en Afrique et en France ».