CDG Invest entre dans le capital de la startup Guichet.com

Dans le cadre de ce financement, Guichet.com a bénéficié d’un accompagnement de proximité visant à consolider son leadership sur le marché marocain et à réaliser ses objectifs stratégiques, à commencer par le renforcement de son offre auprès des acteurs du sport et la conquête des marchés africains à fort potentiel.

Le programme 212 Founders by CDG Invest, la branche investissement du Groupe CDG, a accordé un financement en fonds propres de 3 millions de Dirhams à Guichet.com, leader de la billetterie digitale au Maroc. Cette nouvelle opération intervient dans un contexte exceptionnel marqué par la reprise des activités événementielles, culturelles et sportives.

Lancée en 2019, Guichet.com a su nouer des partenariats stratégiques de choix positionnant rapidement la plateforme comme la référence de la billetterie digitale sur le marché marocain. La plateforme compte aujourd’hui des dizaines de milliers d’utilisateurs et depuis sa création, plus de 1.000 événements et spectacles avec de nombreux partenaires exclusifs : Festival Mawazine, Festival de Marrakech du Rire, Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, Oasis Festival et de nombreux clubs sportifs de renommée. La plateforme Guichet.com offre également un environnement de management et de pilotage autonome aux partenaires avec un suivi de leur billetterie en temps réel.

« Je suis fier de la confiance accordée par les équipes 212 Founders et d’avoir participé à un programme qui a vu naître des pépites internationales dans le domaine de la tech. Au-delà du financement, il s’agit d’une relation de partenariat qui permettra à Guichet.com de renforcer son positionnement et d’aborder sereinement ses nouveaux défis au-delà des frontières du Royaume », a déclaré Ahmed Tawfik Moulnakhla, Fondateur et PDG de Guichet.com.

La participation à la 3ème promotion du programme 212 Founders a permis à la plateforme de structurer sa vision stratégique, valider sa position de leader sur le marché marocain et ouvrir des perspectives d’expansion à l’international dans un contexte de sortie de crise sanitaire.

« Nous sommes ravis d’accompagner Guichet.com dans son ambitieux programme de développement et de croissance. La startup a démontré une forte résilience face à la crise sanitaire et a fait preuve de beaucoup de créativité pour assurer la continuité de son activité. Avec ce financement, notre ambition est d’appuyer Guichet.com dans la concrétisation de ses ambitions stratégiques en Afrique et confirmer sa position de leader au sein du marché marocain », a annoncé Youssef Mamou, Directeur du Programme 212 Founders – CDG Invest.

212 Founders est un programme d’investissement et d’accompagnement de startups. Il a été lancé par CDG Invest en septembre 2019 dans l’objectif de participer à la création et à la croissance de startups marocaines à ambition internationale. Le programme 212 Founders a concrétisé à date 11 financements en Seed et Series A depuis 2019 pour un montant total de 54 millions de Dirhams.