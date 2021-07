CDG Invest entre dans le tour de table de la startup Saweblia

La startup Saweblia obtient un financement de 3 millions de DH de CDG Invest. Ce financement Seed permettra ainsi à Saweblia de passer de la phase d’amorçage à la phase d’accélération.

La filiale du groupe Caisse de Dépôt et de Gestion a investi cette somme en Seed pour accompagner la croissance de cette startup qui a été lauréate de la deuxième promotion du programme 212Founders. Elle est spécialisée dans les réparations à domicile et au bureau. Dans le détail, ce financement Seed permettra à Saweblia de passer de la phase d’amorçage à la phase d’accélération et boostera sa croissance sur le marché marocain en se développant à Rabat, Marrakech, Tanger et Fès en plus de Casablanca où elle se positionne d’ores et déjà.

L’investissement de CDG Invest contribuera également au renforcement de l’expertise de la startup en lui permettant d’investir pour la formation de plusieurs centaines d’artisans et de leur offrir des avantages sociaux. « CDG Invest est fière d’accompagner la croissance de Saweblia. Depuis son lancement en 2019, la startup connait une évolution remarquable et a servi plusieurs milliers de clients B2B et B2C à Casablanca tout en nouant des partenariats de qualité avec plusieurs acteurs économiques de renommées », a souligné Youssef Mamou, Directeur du programme 212Founders.

« Nous sommes ravis d’accueillir un investisseur institutionnel dans notre tour de table pour créer plus de valeur aussi bien pour nos clients que pour nos artisans. En faisant appel à Saweblia, nos clients réalisent un acte citoyen en contribuant à apporter des revenus stables et des incentives sociales à une population vulnérable. Grâce à nos collaborateurs et nos artisans, nous agissons comme le tiers de confiance et de qualité pour une clientèle qui a augmenté son niveau d’exigence », ont, pour leur part, assuré Réda Lakhlifi et Mohammed Ait Addi, Cofondateurs de Saweblia.