CDG Invest Growth cède sa participation dans Techniques Science-Santé

CDG Invest Growth (CIG), le gestionnaire de fonds de private equity précédemment connu sous le nom CDG Capital Private Equity, et Techniques Science-Santé (T2S) viennent d’annoncer la finalisation de la cession de cette dernière à une holding détenue majoritairement par le fonds Helios Investment Partners.

Pour mémoire, l’investissement dans T2S avait été réalisé en juin 2016 par le biais du fonds Capmezzanine II. Fondée en 1992 par Abderraouf Sordo et ses associés, T2S, qui fait partie des leaders en matière de distribution et de maintenance de matériel médical au Maroc, a tissé sa toile également en Afrique Francophone avec des revenus de l’ordre de 700 millions de DH en 2020.

«Nous sommes très fiers d’avoir franchi cette nouvelle étape dans l’histoire de T2S, qui est une consécration pour le travail de ses femmes et de ses hommes dont l’engagement et l’effort constant sur 30 ans nous a permis de gagner la confiance de nos clients», s’est exprimé Abderraouf Sordo, Fondateur et Président Directeur Général de T2S.

Brahim Guessous, Partner chez CDG Invest Growth a, quant à lui, ajouté : «nous sommes ravis d’avoir réalisé un très bel exit pour nos investisseurs, mais également d’avoir réussi notre mission de transformer une PME marocaine en champion régional, leader de son secteur d’activité et qui s’inscrit aujourd’hui dans un projet panafricain».

Pour accélérer son développement en Afrique, T2S a créé courant 2021 une autre filiale du nom de T2S Africa basée à Abidjan. L’objectif est de capitaliser sur les réalisations de la Société en Afrique sub-saharienne (Mauritanie, Côte d’Ivoire, Mali, Guinée et Burkina Faso) et saisir les opportunités offertes par la région pour reproduire le succès de l’opérateur en Afrique de l’Ouest.