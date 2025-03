Ce que contient la feuille de route économique de la Chine pour 2025

Les plus hauts responsables économiques chinois ont présenté, jeudi à Beijing, leurs priorités pour 2025 lors d’une conférence de presse conjointe tenue dans le cadre des « Deux Sessions », la réunion annuelle des principales instances législative et consultative du pays.

Zheng Shanjie, président de la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC), a souligné que la Chine est « confiante » quant à sa capacité d’atteindre son objectif de croissance d’environ 5% cette année.

Beijing s’appuiera notamment sur les « nouvelles industries et modes d’affaires », qui représentent désormais 18% de l’économie chinoise, a-t-il fait savoir.

Dans le contexte de l’économie chinoise, le terme « nouvelles industries et modes d’affaires » fait référence à l’émergence de secteurs économiques innovants. Il s’agit, entre autres, des industries de haute technologie comme l’intelligence artificielle et la robotique, de l’économie numérique incluant le commerce électronique et les services en ligne, ainsi que des énergies renouvelables.

Beijing promet, dans ce sens, d’apporter un soutien accru au secteur technologique, avec un doublement de l’outil de refinancement dédié, passant de 500 milliards (environ 69 milliards de dollars américains) à 1 billion de yuans (138 milliards de dollars), a ajouté M. Zheng.

« Plus certaines forces tenteront de nous supprimer et de nous bloquer, plus nous avancerons rapidement dans l’innovation indépendante », a-t-il martelé.

De même, la stimulation de la consommation intérieure reste une priorité pour le pays asiatique, avec un doublement à 300 milliards de yuans (41 milliards de dollars) des obligations à long terme émises pour soutenir le programme d’échange de biens de consommation.

S’agissant des tensions commerciales avec les États-Unis, le ministre du Commerce, Wang Wentao, a affirmé que « personne n’est gagnant dans une guerre commerciale », tout en signalant que la Chine « ne cédera pas aux pressions américaines ».

Il a souligné que le pays est moins dépendant des exportations vers l’Occident qu’auparavant, les échanges commerciaux avec les pays de l’Initiative « la Ceinture et la Route » représentant plus de la moitié des importations et exportations de la nation asiatique.

Le gouverneur de la banque centrale, Pan Gongsheng, a annoncé que la Chine réduira ses taux de réserves obligatoires et taux d’intérêt « au moment opportun » cette année, s’engageant à maintenir un taux de change stable pour le yuan.

Le ministre des Finances, Lan Foan, a assuré que la Chine dispose de suffisamment de « réserves » pour faire face aux incertitudes externes, avec des dépenses fiscales dans le secteur technologique qui devraient dépasser 1,2 billion de yuans (165,5 milliards de dollars) cette année, en hausse de 8,3%.

Concernant la dette des gouvernements locaux, M. Lan a souligné qu’il y aurait une « règle intransigeante » interdisant aux localités locales d’ajouter de nouvelles dettes cachées cette année.

La dette cachée fait référence à des engagements financiers qui ne sont pas officiellement comptabilisés dans la dette publique d’un État ou d’une collectivité, mais qui représentent néanmoins des obligations financières réelles.

Novembre dernier, la Chine a dévoilé un plan de 10.000 milliards de yuans (environ 1.400 milliards de dollars) destiné à redresser la dette de ses collectivités locales.

Ce plan prévoit d’augmenter le plafond de la dette des gouvernements locaux de 6.000 milliards de yuans (838 milliards de dollars) sur trois ans, à raison de 2.000 milliards de yuans par an de 2024 à 2026, afin de remplacer les dettes cachées existantes.

Cette mesure entend permettre aux collectivités locales d’emprunter davantage pour acquérir des terrains vacants ou des projets immobiliers inachevés, dans le but de sortir le secteur immobilier d’un marasme persistant depuis 2021.