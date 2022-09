Célébration du Festival de mi- automne, à Meknès, par le Centre culturel de la Chine à Rabat

La culture est le meilleur « ciment » capable de développer la compréhension et le respect réciproque des peuples. Découvrir la diversité culturelle dans l’universalité humaine. C’est là le principal message à saisir à travers cette belle ambiance où poésie, musique, danse, couleurs se sont exprimées à Meknès, ville historique d’une richesse symbolique exceptionnelle, autrefois capitale du Royaume du Maroc, et centre stratégique où se croisaient le nord et le sud de l’empire chérifien.

C’est dans une belle ambiance poétique et musicale que le Centre Culturel de Chine à Rabat, en partenariat avec l’association Ismailia Al Kobra, a célébré le Festival de mi- automne, à Meknès. C’est aussi un moment exceptionnel où la culture devient une source d’échange, de rapprochement et de développement de la fraternité humaine.

A travers cette manifestation artistique, l’Ambassade de la République Populaire de Chine, à Rabat, poursuit paisiblement son œuvre, en cultivant des relations fraternelles avec le Royaume du Maroc. La diversité culturelle, lorsqu’elle est bien appréhendée, peut devenir une source d’enrichissement immatériel et de paix avec l’autre et avec soi-même. Elle permet surtout de découvrir et de mieux comprendre que chaque groupe humain, chaque peuple, a inventé son propre mode de vie pour vivre en harmonie, dans des conditions historiques, spécifiques et concrètes.

Le festival de mi- automne dans la ville de Meknès a été perçu comme la permanence d’un processus de compréhension et d’assimilation des différences culturelles, dans un monde qui ressemble de plus en plus à un village. Cette rencontre est aussi celle d’un « Extrême Orient » avec un « Extrême Occident » où les peuples, malgré ces « extrêmes », ont appris à s’épanouir dans la diversité culturelle.