Centrale des risques sur le crédit : vérifiez votre rapport de solvabilité !

Le « Crédit Bureau » qui délivre des rapports de solvabilité sur les emprunteurs, a été bien adoptée par les institutions financières de la place. Il est par contre peu connu ou moins maîtrisé par les clients. Pourtant, tout consommateur, particulier ou entreprise, est en droit aussi bien de consulter son rapport de solvabilité ou de contester d’éventuelles données erronées en mesure de bloquer indirectement son accès à un financement ou demander des rectifications, s’il estime que les données qui y figurent sont erronées. Usurpation d’identité, non prise en compte de la régularisation des impayés, attribution de crédits jamais contractés… le demandeur de crédit peut être pénalisé par de fausse de informations dans son rapport de solvabilité. Comment obtenir votre rapport de solvabilité ?

Toute personne ayant déjà pris un crédit au Maroc a un rapport de solvabilité accessible à toutes les institutions financières de la place à travers le « Crédit bureau ». Les informations contenues dans la base de données du crédit bureau, sont des informations initialement transmises à cette centrale des risques, par l’ensemble des établissements financiers. La prise de connaissance des informations figurant sur votre rapport de solvabilité vous aidera à mieux vous protéger contre les risques liés à l’usurpation d’identité ainsi qu’une meilleure visibilité sur votre situation financière. Qu’est-ce que le « Crédit Bureau » ? Comment obtenir son rapport de solvabilité ?

Dans un deuxième guide de la série « Infos utiles » dédié au « Rapport de solvabilité », Bank Al-Maghrib (BAM) y explique les démarches à suivre pour avoir les informations sur la situation de crédits.

– Le « Crédit Bureau » collecte toutes les informations signalétiques, habitudes de remboursement des crédits et les informations négatives sur les particuliers et les entreprises auprès des banques, les sociétés de financement et les associations de micro-crédit.

– Il est nécessaire de s’adresser au « Crédit Bureau » qui est le délégataire de BAM pour la gestion de la centrale des risques sur le crédit.

– Tout consommateur, particulier ou entreprise, est en droit aussi bien de consulter son rapport de solvabilité ou de contester ou demander des rectifications sur ce dernier, s’il estime que les données qui y figurent sont erronées.

– Conformément à la circulaire n°1/G/2010 de BAM, les établissements de crédits sont tenus, préalablement à l’octroi d’un crédit à la clientèle, de consulter le crédit bureau, en vue de l’obtention d’un rapport sur la solvabilité des clients souhaitant bénéficier d’un crédit.

Les informations sont :

– Communiquées de façon transparente et claire.

– Parfaitement sécurisées : à part le demandeur ou son établissement de crédit, personne ne peut avoir accès au rapport de solvabilité.

– Rectifiables dans le cas où le rapport contient des erreurs.

Comment contacter le « Crédit Bureau » ?

– D’abord préparer les documents justificatifs suivants :

– Personne physique : Copie de la pièce d’identité de l’intéressée ou de son mandataire.

– Personne morale : Pour les entreprises : Copie de la pièce d’identité du gérant ou de son mandataire et le modèle J de moins de 3 mois. Pour les associations : présenter le statut de l’association, le règlement intérieur, la CNIE du président du bureau avec une procuration des membres du bureau de l’association.

– Soit transmettre ou se présenter, muni de ses pièces justificatives, à une des agences de crédit de bureau qui existent au Maroc :

Les deux agences de renseignements sur le consommateur, particulier ou entreprise au Maroc sont : Quantik (7 rue Messaoudi, Appt 8-9, 20100, Casablanca -Tel: +212 5 22 64 74 00. Mail : [email protected]) et Creditinfo Maroc (300 lot 2 Mandarona, Immeuble Casablanca Business Center , 1er étage, Sidi Maarouf- Tel : +212 6 66 04 98 48. Mail : [email protected]). Ces agences préparent les rapports de solvabilité.

– Ou bien télécharger le formulaire disponible sur l’un des sites web (www.quantik.ma ou ma.creditinfo.com), remplir le formulaire et l’envoyer avec les pièces justificatives, à [email protected] ou [email protected]

