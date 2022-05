Implanté sur le territoire national, dans des lieux accessibles (centre commerciaux, gares ferroviaires, stations-service, ensemble résidentiels, etc.), le service offre un parc actuel de 31 consignes répartis dans 5 villes (Casablanca, Rabat, Mohammédia, Tanger et Marrakech) et devant atteindre 147 d’ici la fin d’année (1.100 automates en 5 ans).

CEOS Technology a procédé mercredi 11 mai à Casablanca, au lancement de son nouveau service innovant « Express Relais », un réseau de consignes automatiques permettant aux commerçants et aux particuliers l’envoi et la réception de colis intra-ville ou inter-ville dans des délais très rapides.

Les consignes automatiques Express Relais sont conçues et fabriquées au Maroc. Elles sont dotées d’une technologie logicielle 100% marocaine, développée au sein du centre R&D de CEOS Technology. Le projet Express Relais nécessitera un investissement de 82 millions de DH sur 5 ans, dont 16,4 MDH engagés à ce jour, avance,. Il permettra de créer, en 3 ans, 138 emplois directs et indirects dont 19% créés à ce jour.

Grâce à un système d’information sophistiqué et des consignes connectées, le service Express Relais permet de réserver, en toute simplicité et en ligne (www.expressrelais.ma, appli mobile : expressrelais), l’envois ou la réception d’un colis intra-ville ou inter-ville. L’expéditeur reçoit alors son code pour déposer le colis dans une consigne de départ, et le destinataire reçoit son code pour retirer le colis dans une consigne d’arrivée ou à une adresse choisie (domicile, bureau, etc.).

Mohamed Talal, fondateur de CEOS Technology, a déclaré : « Le Covid a accéléré le pas, les gens ont commencé à commander de plus en plus sur internet et la tendance s’est confirmée même au Maroc. Les consommateurs post pandémique sont devenus plus exigeants. Ils veulent acheter et consommer rapidement; notre objectif est de leur faciliter la vie en déconnectant le moment de la livraison du moment de la réception ».

Grâce à la consigne automatique, il est possible de déposer et retirer les colis 24h/24 et 7j/7, y compris les jours fériés, ce qui libère les commerçants et particuliers des contraintes d’attente d’expédition ou de livraison. Les données personnelles sont protégées et il est possible de connaître, à tout moment, l’état de livraison du colis (tracking colis).

Ryad Mezzour, ministre le l’industrie et du commerce, présent à la cérémonie de lancement, a réagi : « Ca a l’air d’être un projet basique, mais dedans entre nos capacités industriels, nous sommes capables de faire des objets connectés de haute technologie et de haute sécurité au niveau internationale qui sont capables de rivaliser avec les concurrents dans le monde entier ».

Société du groupe La Voie Express, CEOS Technology se positionne comme une société technologique créatrice de solutions innovantes dans les métiers de la logistique et de la distribution. En plus de « Express Relais », CEOS Technology dispose d’autres branches d’activité comme la location vente d’automates en marques blanche (CEOS Shop) ou la fourniture de solutions de consignation automatiques pour les ensembles résidentiels (CEOS Home).