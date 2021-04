CERI Sciences Po veut penser autrement le Maroc

Le Centre de recherches internationales (CERI) organise un séminaire en ligne, Samedi 17 avril 2021 de 17h00 à 19h00, sous le thème « Comment penser autrement le Maroc».

Un débat à l’occasion de la parution du livre de Béatrice Hibou et Mohamed Tozy : Tisser le temps politique au Maroc. Ce livre propose une analyse originale de la trajectoire de l’État et de la naturalisation du néolibéralisme au Maroc. À partir des types idéaux de l’Empire et de l’État-nation, les auteurs dégagent la pluralité des modes de gouvernement et de domination en insistant sur leur osmose continuelle. Ils offrent ainsi une démonstration fondamentale de sociologie historique comparée de l’État.

Pour s’inscrire à ce webinaire, il suffit de cliquer ici.