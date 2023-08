Ces célébrités qui choisissent le Maroc…

Ce sont près de 56,1 milliards de dirhams (MMDH) qui avaient été déployés pour redynamiser le secteur du tourisme afin d’attirer plus de touristes et renforcer les réserves de changes d’ici 2026. Le Maroc est passé de 13 millions à 3,7 millions d’arrivées, soit moins d’arrivées qu’en 2000 (4.300.000). De stratégie en stratégie, acteurs ministériels et institutionnels ont tant bien que mal apporté des palliatifs aux grands malaises conjoncturels dont a souffert le secteur. On se rappelle même du tweet révélateur où la ministre du tourisme, Fatim-Zahra Ammor a fait son mea culpa en ces mots : « Il y a quelque chose dans notre produit touristique qui ne fonctionne pas ».

Dans le nouveau modèle de développement, les conclusions du CSMD sont claires : « Repenser le secteur du tourisme au-delà des mesures de relance et à l’aune des tendances mondiales et de la nouvelle donne à la suite de la pandémie est essentiel. Ayant bénéficié de deux grands contrats-programme et d’un troisième obtenu au forceps, le 6 août 2020 (un contrat programme couvrant la période 2020-2022), la nouvelle feuille de route à l’horizon 2026 s’est positionnée comme le point de départ d’une nouvelle étape vers la croissance réelle.

Quand les efforts payent...

Après l’épisode du Covid, le Maroc, au travers de ses institutions, a impulsé plusieurs dynamiques de repositionnement du secteur touristique. L’un de ses bras armées, l’Office national marocain du tourisme (ONMT), a initié plusieurs programmes de vulgarisation de la destination Maroc et de ces produits touristiques en engageant plusieurs millions de dirhams. En voyant des grosses têtes comme le chef du gouvernement espagnol casquette Gatsby, lunettes de soleil et chemise écrue en lin, puis mains dans les poches, entouré de sa femme et ses deux filles, en pleine discussion avec un guide marrakchi, l’on ne peut admettre que le pari du gouvernement est en train d’être relevé. Pas que lui, dans le nord du Maroc, justement – une destination moins show-off que Marrakech, mais très prisée du gotha – une princesse saoudienne a fait son arrivée à Tanger, le 31 juillet. Et pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit de Son Altesse Hassa, fille (d’un premier mariage) du roi d’Arabie saoudite, Salmane Ben Abdel Aziz. Elle passera tout l’été à Tanger, ville qu’elle fréquente depuis son enfance.

Toujours à Tanger, mais dans une autre catégorie, l’actrice française Arielle Dombasle, épouse de Bernard-Henri Lévy, profite déjà de sa villa située sur les hauteurs de la Kasbah, avec vue sur le détroit de Gibraltar, et inonde ses fans de vidéos prises dans son jardin foisonnant de bougainvilliers. Le designer britannique Jasper Conran a, quant à lui, profité des plaisirs de la Villa Mabrouka – ancienne demeure d’Yves Saint Laurent.

Par ailleurs, depuis juin dernier, la ville de Marrakech est également le théâtre d’un défilé de stars. Parmi elles : le footballeur égyptien Mohamed Salah, pièce maîtresse du Liverpool FC, qui a choisi de fêter ses 31 ans dans la ville ocre, le 15 juin. Quelques jours plus tard, c’était au tour de de Kylian Mbappé (PSG), d’Ousmane Dembélé (FC Barcelone, qui s’apprête à rejoindre le PSG), d’Eduardo Camavinga (Real Madrid) et de Dayot Upamecano (Bayern Munich) de prendre quelques jours de repos bien mérités sous le soleil de Marrakech. Au même moment, Oprah Winfrey, la star américaine du petit écran, déposait aussi ses valises dans la ville des « sept saints » afin d’y passer 48 heures. Deux journées intenses, au cours desquelles l’animatrice la plus influente des États-Unis s’est promenée au souk Sellamine et a dansé au rythme de la daqqa marrakchia.

Pour rappel, l’ONMT a récemment signé des accords de partenariat avec deux grands groupes américains spécialisés dans le tourisme de luxe. Ces deux réseaux de distribution sont classés parmi les plus importants au niveau des marchés américain et mondial. Virtuoso est le premier réseau mondial d’agences de voyage spécialisé dans les voyages de luxe et les voyages thématiques. Il pèse jusqu’à 32 milliards de dollars de chiffre d’affaires et est accessible uniquement sur invitation et comprend plus de 1.200 agences de voyages et plus de 21.000 conseillers en voyages dans 54 pays d’Amérique du Nord, d’Amérique latine, des Antilles, d’Europe, d’Asie-Pacifique, d’Afrique et du Moyen-Orient.

Selon une étude réalisée par les cabinets Barton et Wealth-X, le tourisme de luxe représente un chiffre d’affaires total de 1,5 milliard de dollars chaque année.