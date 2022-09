Ces deux mastodontes marocaines classées dans le top 100 des entreprises familiales arabes

La liste de Forbes des 100 meilleures entreprises familiales arabes comprend deux entreprises marocaines. Il s’agit pour la première du Groupe O Capital dont le président est le légendaire banquier Sir Othmane Benjelloun, qui occupe la 29è place. Leader marocain, le Groupe Benjelloun a été un des tout premiers à avoir percé dans le marché africain à travers différents secteurs, représenté en force par Bank of Africa, en plus de sa présence en Europe, Asie et Moyen-Orient.

Les entreprises saoudiennes dominent la liste du top 100 entreprises familiales avec 37 compagnies, suivies des Émirats arabes unis avec 25 et du Koweït avec huit. Les deux marocaines occupent les 29è et 92è positions.

L’autre compagnie figurant dans la liste de Forbes n’est autre que le Groupe Holmarcom qui est logé à la 92è position. Egalement présent dans différentes régions du monde, le groupe dont le président est Mohamed Hassan Bensalah, le fils du fondateur Abdelkader Bensalah, opère dans la finance, les assurances, l’agro-industrie, l’immobilier, la logistique, la distribution et les médias.

Ces meilleures entreprises familiales arabes cotées et actives dans divers domaines, notamment le commerce de détail, l’immobilier, l’énergie et l’industrie affichent une bonne santé et sont en constante évolution. Elles devraient connaître une nouvelle croissance à l’avenir, prévoit Forbes. Alors qu’ils investissent toujours dans leurs entreprises traditionnelles, ils se tournent également vers les industries de la nouvelle ère, investissant dans des startups et, dans certains cas, fondent leurs propres nouvelles entreprises.

Parmi leurs clés de succès, les mastodontes arabes sont dans l’ère du temps. Elles ont compris que pour avancer, il était temps d’en découdre avec leur mode de gestion archaïque suivant, autrefois, une gestion extrêmement concentrée.

Une grande partie des 100 premiers intègrent en leur sein la troisième génération et au-delà. Beaucoup ont commencé à se concentrer sur la planification de la relève et à séparer la propriété et la gestion. Certains ont même répertorié leur entreprise phare ou leurs filiales importantes, une tendance qui semble continuer à se développer à l’avenir.

Dans ce classement, Forbes a pris en compte uniquement les entreprises privées ou les sociétés holding détenues ou gérées conjointement par des familles arabes. Pour l’évaluation, le magazine américain s’est appuyé sur des informations collectées auprès des bourses, des rapports de sociétés de conseil et d’autres sources primaires.