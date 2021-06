CES Las Vegas. L’appel à candidatures pour les startups marocaines lancé

L’Aerospace Moroccan Cluster (AMC) et le Cluster CE3M lancent l’appel à candidature pour sélectionner les startups marocaines qui participeront au CES Las Vegas du 5 au 8 janvier 2022.



Les startups ambassadrices du savoir-faire marocain bénéficieront d’une prise en charge et d’un stand d’exposition dans l’espace d’exposition à l’Eureka Park (Las Vegas), un accompagnement personnalisé en amont et durant l’évènement, la participation au programme des conférences, en plus des B2B meetings.

Cette participation se fera en partenariat avec le Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS) et le soutien du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique, le consulat des États-Unis au Maroc et l’ambassade américaine à Rabat. La date Limite d’inscription a été fixée au 31/07/2021 sur www.cesmorocco.com.

Pour rappel, le CES est le lieu de rendez-vous incontournable pour les acteurs mondiaux des technologies grand public. Il s’agit du terrain d’essai pour les innovateurs et les technologies de pointe depuis plus de 50 ans, de la scène mondiale sur laquelle les innovations des générations à venir sont présentées au marché.