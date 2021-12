Ces tests que déploie Chery pour assurer la qualité de ses véhicules

Routes montagneuses, conditions météorologiques pluvieuses, marée basse, zone poussiéreuse, zones désertiques ou polaires à haute température, test d’exposition aux rayons du soleil… rien n’a été épargné aux Tiggo 2 Pro, Tiggo 7 Pro et Tiggo 8 Pro. Les ingénieurs du constructeur automobile chinois ont mis à profit ces conditions extrêmes qui leur ont permis d’évaluer notamment les pièces métalliques ou non métalliques, voire les pièces de garniture extérieure chromées des différents modèles.

Chery a bouclé récemment les tests de développement dans des environnements naturels divers et extrêmes s’agissant des nouveaux modèles qui ont intégré récemment sa gamme de véhicules, dont les Tiggo 2 Pro, Tiggo 7 Pro et Tiggo 8 Pro. Ils ont été mis à rude épreuve à une série d’essais grandeur nature et ont passé avec succès l’intégralité des tests.

À titre d’exemple, et s’agissant des tests climatiques, le désert d’Arabie Saoudite constitue une excellente base d’essai selon les ingénieurs de Chery avec une température qui avoisine 55° en été. Et afin de bien répondre aux conditions routières locales, le carburant utilisé par les véhicules Chery, tout au moins sa qualité, a été testé lui aussi à haute température. Idem pour les composants électroniques et leur résistance dans des conditions aussi extrêmes.

Lire aussi | Les ventes de Chery à l’export ont dépassé les 200 000 unités à fin octobre

Pour valider totalement ce type de test se déroulant sous des chaleurs caniculaires, les véhicules roulent en non-stop pendant 4 heures sous la lumière directe du soleil à des températures élevées proches du point d’ébullition. De quoi récolter pour le constructeur des données environnementales précises permettant d’attester l’extrême polyvalence et la fiabilité des véhicules Chery.







Les Chery Tiggo 2 Pro, Tiggo 7 Pro et Tiggo 8 Pro ont mené une série de tests de développement et de fiabilité dans des conditions extrêmes, aussi bien dans des régions désertiques que dans des zones de grand froid.

Autre lieu dans le monde sélectionné par le staff d’ingénierie de Chery, le plateau tibétain en Chine, l’un des plus hauts sommets de la planète, qui a accueilli les différents modèles de la marque chinoise. Une région qui présente un climat continental spécifique et qui offre une diversité de conditions routières extrêmes en altitude.

Lire aussi | Le Chery Tiggo 2 Pro, en tête de l’étude de fiabilité de J. D. Power

Sur le terrain, les véhicules parcourent des centaines de kilomètres sur le plateau montagneux à une altitude moyenne de plus de 4 500 m comprenant un relief difficile avec des pentes raides de 20 °. Une batterie de tests dans des conditions extrêmes qui mettent en évidence le soin accordé par Chery Automobiles quant à la qualité et la fiabilité apportée à ses véhicules. Une philosophie d’entreprise qui permet au constructeur automobile chinois de disposer de véhicules à même de s’adapter à toutes les conditions de roulage et d’évoluer avec aisance dans toutes les régions du monde.

Lire aussi | L’innovation technologique, le cheval de bataille de Chery en Chine

D’ailleurs pour chaque marché d’outre-mer sur lesquels les véhicules de marque Chery sont importés, la marque automobile chinoise effectue des tests rigoureux en fonction du climat local, de la différence de température, des conditions routières, des besoins individualisés des consommateurs…

À noter qu’outre le désert extrêmement chaud du Moyen-Orient ou le plateau tibétain en Chine, les voitures Chery ont également résisté au grand froid de Sibérie en Russie, et à des conditions extrêmes sur le plateau sud-américain. De quoi en faire des véhicules de renommée mondiale qui n’ont rien à envier aux modèles concurrents des plus grands constructeurs automobiles de la planète.