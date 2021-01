Ceva Logistics acquiert Asti Group

Le groupe Ceva Logistics consolide son positionnement au Maroc et dans la région. L’entreprise de logistique basée à Baar en Suisse vient, en effet, d’acquérir Asti Group.

Il s’agit d’une opération qui permettra à Ceva Logistics de donner un coup d’accélérateur à son développement sur le marché marocain, et sur le marché africain plus globalement. « Ceva Logistics et Asti Group sont des partenaires de longue date et collaborent depuis plus de deux décennies sur diverses gammes de services aux clients notamment en Afrique du Nord. Cette acquisition permet à Ceva Logistics de renforcer ses capacités à l’export, notamment sur le transport frigorifique en collaboration avec sa société mère CMA CGM Group, leader mondial dans le transport et la logistique et les activités logistiques contractuelle à Casablanca et dans la Zone Franche de Tanger. Cette opération permettra aussi de capitaliser sur les acquis de l’industrie automobile marocaine, un segment sur lequel Ceva Logistics est un leader marché », précise le management.

Lire aussi| Pandémie : la stratégie du Maroc convainc le FMI

Notons que le groupe Asti fait partie des majors de son secteur au Maroc avec près de 100 employés à temps plein répartis sur les deux sites, qui offriront, en outre, des services aériens, maritimes, terrestres de logistique et de dédouanement (nationaux et internationaux). Ceva Logistics ajoute qu’Asti Group est un expert en dédouanement au Maroc et est entièrement certifié auprès des autorités, et dispose aussi d’une interface EDI directe avec la Douane. « L’acquisition d’Asti Group vient renforcer notre expansion sur le marché africain, et réflète aussi notre ambition pour cet important marché », assure Mathieu Friedberg.

Lire aussi| Le Maroc reçoit le premier lot du vaccin chinois

Pour sa part, Ahmed Belmrah, Fondateur et Directeur général d’Asti Group, renchérit en soulignant que « l’acquisition d’Asti Group est la suite logique du partenariat historique qui lie les deux groupes et constitue une nouvelle étape importante dans la stratégie de développement du Ceva Logistics au Maroc et en Afrique subsaharienne ». « Je suis convaincu que la prise de contrôle d’Asti Group par Ceva Logistics lui permettra de devenir un des principaux acteurs de son secteur au Maroc, avec une large gamme de services offrant les conditions optimales pour développer des partenariats commerciaux avec nos clients », conclut Salim Benchehla, actionnaire d’Asti Group et Directeur général de Ceva Logistics Maroc.