CFG Bank et Auto Nejma, la main dans la main pour un méga-projet à Ain Diab

Pas loin du premier MacDo implanté au Maroc, ce complexe comptera un show-room de plus de 5.000 m² couverts qui sera occupé par le distributeur exclusif au Maroc de la marque Mercedes, ainsi que plusieurs espaces de restauration dont un rooftop de plus de 1000 m². Pour l’instant, rien ne filtre sur le détail ni sur l’enveloppe d’un tel investissement en phase de finition (et bien visible en face de l’Atlantique), mais une chose est certaine au vu du coût du foncier dans une telle zone à Casablanca, le programme d’investissement devra dépasser allégrement les 100 millions de dirhams.

Selon des sources proches de la banque présidée par Adil Douiri, l’investissement pourrait bien atterrir dans un OPCI géré par REIM Partners, un gestionnaire d’actifs immobiliers (agréé AMMC pour la gestion des OPCI) dont CFG a pris le contrôle en deux temps entre 2019 et 2020. Une façon de réduire la consommation en fonds propres d’un établissement qui a dû opérer trois augmentations de capital entre 2016 et 2020 pour renforcer ses ratios de solvabilité mis à mal par les énormes pertes de démarrage de l’activité de banque commerciale.

Quant à Auto-Nejma qui sera le plus grand occupant de ce nouveau complexe, il renforcera sa présence dans la capitale économique surtout que son actuel siège social à Lissasfa, en périphérie de la capitale économique n’accommode guère la clientèle et dont une bonne partie habite plutôt les quartiers huppés d’Anfa, d’Ain Diab et Racine (et qui sera bien desservie par le nouveau point de vente et de service après-vente).