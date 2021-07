CGEM : Samia Terhzaz nommée Directrice générale déléguée

Samia Terhzaz vient d’être nommée au poste de directeur général délégué de la CGEM. Jusque-là, secrétaire générale de la Confédération patronale, elle remplace Jalal Charaf qui a présenté sa démission au mois de mai dernier.

On connaît le successeur de Jalal Charaf au poste de directeur général délégué de la Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM). Il s’agit de Samia Terhzaz qui va occuper ce poste, vacant depuis juin dernier.

Samia Terhzaz est en terrain connu puisqu’elle assurait depuis mai 2020 les fonctions de secrétaire générale de la CGEM.

Auparavant, la nouvelle directrice déléguée de la CGEM a eu une belle carrière, principalement au sein de l’ONA (devenu Almada) et Saham où elle a dirigé la Direction de bancassurance.

Titulaire d’une maitrise en sciences de gestion et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées à Paris-Dauphine, a eu une première expérience en France, au sein de la compagnie Saint-Gobain. De retour au Maroc, elle rejoint le Groupe ONA en tant que contrôleuse de gestion avant de passer à la Direction « Développement et Synergie » où elle a mené des missions d’envergure de fusions-acquisitions et de stratégie.

Femme de challenges, notamment sportifs, Samia Terhzaz est marathonienne, triathlète et très impliquée dans la vie associative aussi sportive. Elle est la Présidente du Club Marocain des Coureurs de Fond (CMCF).

