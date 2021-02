CGEM : un webinaire dédiée aux Marocains Entrepreneurs et Hauts Potentiels du Monde

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc, à travers MeM by CGEM, Région des Marocains Entrepreneurs et Hauts Potentiels du Monde, organise, mardi 16 février 2021 à 14h, une rencontre virtuelle sur le thème “Relance économique du Maroc : la mobilisation des compétences, des entrepreneurs et des investisseurs marocains du monde, levier de synergies”.

Modéré par Karim Amor, Président de MeM by CGEM, cet événement connaîtra la participation de Chakib Alj, Président de la CGEM, Mohamed Benchaâboun, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique et Nezha El Ouafi, Ministre Déléguée auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, chargée des MRE.

Cette rencontre sera l’occasion de présenter aux Marocains entrepreneurs, investisseurs et hauts potentiels du monde les mesures mises en place par les pouvoirs publics marocains pour la relance de l’économie nationale, ainsi que les mécanismes d’appui au financement proposés. Elle permettra également d’exposer les opportunités d’investissement prévues dans le cadre de la stratégie industrielle du Maroc pour substituer les importations, à savoir la banque de projets.

Pour s’inscrire au webinaire, cliquez ici.