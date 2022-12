CGEM. Une nouvelle identité visuelle pour marquer le 75ème anniversaire

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) adopte, à partir du mardi 20 décembre, une nouvelle identité visuelle, qui vient marquer les 75 ans de la Confédération.

La nouvelle version du logo, qui a été présentée lors du Conseil d’administration du 9 novembre dernier, se veut ainsi plus directe avec la mention « Les Entreprises du Maroc », plus dynamique et puissante avec des formes simples et épurées et un bleu plus institutionnel et dans l’air du temps, indique la CGEM. « Depuis sa création en 1947, la CGEM a accompagné les différentes étapes du développement socio-économique du Royaume, souligne la même source, relevant que la Confédération s’est elle-même transformée au fil du temps, pour devenir l’institution incontournable qu’elle est aujourd’hui, portant la voix des entreprises marocaines et œuvrant, en continu, pour le renforcement de la compétitivité du tissu économique national », note-t-on.