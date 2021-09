Chafik El Oudghiri, porte-parole du RNI : « Ces élections démontrent que les marocains veulent le changement »

Le porte-parole du RNI s’est montré confiant quant aux résultats provisoires des élections communales, régionales et législatives de 2021.

Pour Chafik El Oudghiri, « Ce taux de participation sans précédent depuis les élections de 2011 démontre que les marocains en ont marre des deux derniers mandats gouvernementaux et ils veulent le changement. Ce changement est incarné par le programme du RNI, un programme réaliste et réalisable qui se base sur 5 engagements et qui a été conçu grâce à la plus grande séance d’écoute jamais réalisée par un parti politique qui a touché plus de 600.000 marocains. Les résultats provisoires sont encourageants ».

Lire aussi | Élections 2021 au Maroc. Taux de participation de 50,18% au niveau national [Résultats définitifs]

« Nous espérons que le dépouillement des votes soit juste et remporter ainsi la première place que mérite le parti pour pouvoir appliquer notre programme. Nous sommes sûrs que si le RNI préside le gouvernement, le parti va également remporter les prochaines échéances dans 5 ans car les marocains font confiance aux ministres du parti qui ont démontré qu’ils sont capables de mener à bien les missions qu’on leur confie », note le porte-parole.