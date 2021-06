Chakib Benabdellah, nouveau président du conseil national de l’Ordre des architectes

Il succède à Azzeddine Nakmouch.

Chakib Benabdellah a été élu nouveau président du conseil national de l’Ordre des architectes du Maroc. Il est à la tête de « Chakib Benabdellah Architecte D.P.L.G. », agence pluridisciplinaire exerçant depuis 1983 et basée à Casablanca. Parmi ces dernières œuvres on peut citer l’Institut spécialisé de technologie appliquée El Ksiba (Beni Mellal), le Complexe Mohammed VI de Football de Maâmoura et le Centre national de football de Maâmoura.

Pour rappel, l’Ordre des architectes du Maroc, créé en 1955, est l’autorité compétente représentant l’ensemble des architectes, notamment, auprès des pouvoirs publics, des partenaires professionnels et du grand public. Il compte aujourd’hui plus de 2700 Architectes dans le secteur privé et plus de 870 Architectes exerçant dans le secteur public.

Le Conseil National de l’Ordre des Architectes du Maroc (CNOA) contrôle l’accès à la profession d’architecte et en réglemente l’exercice dans le pays. Il veille à la compétence professionnelle de ses membres (seuls autorisés à exercer la profession d’architecte) et assure le respect par ceux-ci de règles éthiques et déontologiques.