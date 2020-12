Challenge estudiantin : MotorVillage valorise les talents de demain

Succursale de Fiat Chrysler Automobiles Morocco, le MotorVillage situé à Bouskoura a organisé un challenge pour les étudiants de Com’Sup, la première école spécialisée dans la formation aux métiers de la communication.

Ainsi, sous l’impulsion de son Directeur général Mourad Chouiakh, MotorVillage, acteur important dans le secteur automobile à Casablanca, a lancé une compétition pour les étudiants de Com’Sup, en stratégie de communication. Ces derniers ont travaillé durant près de trois semaines sur un brief comprenant toutes les contraintes reliées à leur métier. En effet, le challenge a été de concocter une réflexion stratégique, encadrée par leur professeur. Dans ce contexte-là, l’objectif consistait à être pertinent dans les orientations proposées, tout en gérant au mieux le temps et le stress. Une première expérience de leur futur métier que les étudiants ont relevée avec brio. Dans le détail, MotorVillage a ainsi identifié les meilleurs étudiants en termes de réflexion stratégique. Et c’est au sein de la plateforme de Bouskoura que les futurs communicants ont présenté leurs stratégies, devant un jury, composé de Nisrine Belkaab, Marketing, Digital & CRM Manager, Amine El Malki, Professeur à Com’Sup, et Imane Naciri, Consultante en Marketing et Communication. Deux groupes se sont distingués par leurs projets et ont pu ainsi bénéficier de prix offerts par MotorVillage. Au-delà de faire connaître le groupe italo-américain, ses produits et ses valeurs aux étudiants, ce programme a pour objectif de participer à l’apprentissage des étudiants et de découvrir les talents de demain. Une initiative louable qui sera étendue à d’autres domaines dès le mois prochain.

Lire aussi : Raid international de solidarité : La 4ème édition a tenu toutes ses promesses