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Femmes leaders: le Women Summit trace la voie
Challenge N° 1018 • Du 19 au 25 juin 2026
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Occident, Russie, Asie… Les sommets qui redessinent les équilibres du XXIe siècle
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Challenge N° 1018 • Du 19 au 25 juin 2026

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Dossier — Législatives : des patrons dans la course

À l’approche des législatives, la participation des hommes d’affaires au scrutin s’invite dans le débat. Notre dossier et notre enquête sur ces candidats atypiques.

MFM Radio / Décryptage
El Hassan Abyaba, vice-secrétaire général de l’Union Constitutionnelle : « Le Maroc a besoin de politique, pas de machines électorales »

Interview
Ghalia Mokhtari, avocate au barreau de Casablanca spécialisée dans les financements de projets énergétiques et les enjeux climatiques

Interview du dossier
Driss Aïssaoui, analyse politique et économique

Grande distribution — BIM & Kazyon : une coopération vertueuse avec l’industrie locale

ACTUALITÉ

  • Actu : Protocole d’accord Iran–États-Unis d’Amérique — points-clés à retenir
  • Sport : La Coupe du monde de football vue par le monde
  • Conformité : Le Royaume ambitionne de devenir une référence
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ENTREPRISES & MARCHÉS

  • Data B2B : Inforisk accélère la transformation des entreprises marocaines avec trois nouvelles solutions stratégiques
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ENTREPRENEURIAT

  • Le poids des entreprises familiales et le défi de la transmission

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  • Nouveauté : Le Kia Seltos signe son comeback en diesel au Maroc
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  • Société : IA, l’humain à la fois démiurge et esclave de sa création ?
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