Challenge N° 1018 • Du 19 au 25 juin 2026

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MFM Radio / Décryptage
Interview
Interview du dossier
À LA UNE
Dossier — Législatives : des patrons dans la course
À l’approche des législatives, la participation des hommes d’affaires au scrutin s’invite dans le débat. Notre dossier et notre enquête sur ces candidats atypiques.
MFM Radio / Décryptage
El Hassan Abyaba, vice-secrétaire général de l’Union Constitutionnelle : « Le Maroc a besoin de politique, pas de machines électorales »
Interview
Ghalia Mokhtari, avocate au barreau de Casablanca spécialisée dans les financements de projets énergétiques et les enjeux climatiques
Interview du dossier
Driss Aïssaoui, analyse politique et économique
Grande distribution — BIM & Kazyon : une coopération vertueuse avec l’industrie locale
ACTUALITÉ
- Actu : Protocole d’accord Iran–États-Unis d’Amérique — points-clés à retenir
- Sport : La Coupe du monde de football vue par le monde
- Conformité : Le Royaume ambitionne de devenir une référence
- Karamah 2026 : Fès fête la dignité humaine
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ENTREPRISES & MARCHÉS
- Data B2B : Inforisk accélère la transformation des entreprises marocaines avec trois nouvelles solutions stratégiques
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- Digital & High-Tech
- Immobilier d’entreprise : Où se trouvent les nouvelles opportunités d’investissement au Maroc ?
ENTREPRENEURIAT
- Le poids des entreprises familiales et le défi de la transmission
AUTOMOBILE
- Nouveauté : Renault Maroc dévoile la 6ème génération de la Clio
- Nouveauté : Le Kia Seltos signe son comeback en diesel au Maroc
- SOUEAST S08 DM : Un lancement stratégique pour le premier anniversaire de la marque
MAGAZINE
- Société : IA, l’humain à la fois démiurge et esclave de sa création ?
- International : Crise énergétique — un choc à relativiser
- Brèves Culture