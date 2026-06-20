Challenge N° 1018 • Du 19 au 25 juin 2026

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Dossier — Législatives : des patrons dans la course

À l’approche des législatives, la participation des hommes d’affaires au scrutin s’invite dans le débat. Notre dossier et notre enquête sur ces candidats atypiques.

MFM Radio / Décryptage

El Hassan Abyaba, vice-secrétaire général de l’Union Constitutionnelle : « Le Maroc a besoin de politique, pas de machines électorales »

Interview

Ghalia Mokhtari, avocate au barreau de Casablanca spécialisée dans les financements de projets énergétiques et les enjeux climatiques

Interview du dossier

Driss Aïssaoui, analyse politique et économique

Grande distribution — BIM & Kazyon : une coopération vertueuse avec l’industrie locale

ACTUALITÉ

Actu : Protocole d’accord Iran–États-Unis d’Amérique — points-clés à retenir

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ENTREPRISES & MARCHÉS

Data B2B : Inforisk accélère la transformation des entreprises marocaines avec trois nouvelles solutions stratégiques

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Digital & High-Tech

Immobilier d’entreprise : Où se trouvent les nouvelles opportunités d’investissement au Maroc ?

ENTREPRENEURIAT

Le poids des entreprises familiales et le défi de la transmission

AUTOMOBILE

Nouveauté : Renault Maroc dévoile la 6ème génération de la Clio

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