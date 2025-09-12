Challenge N°981 • Du 12 au 18 septembre 2025

Dossier

L’IA, entre éthique et efficacité technique

Interview

Mostafa Terrab, PDG du Groupe OCP

“Le capital humain est la clé de la souveraineté économique du Maroc”

Abdellah el Fergui, Président de la Confédération Marocaine des TPE-PME

Chronique

Équité sociale – Équité spatiale : le diptyque de démocratie et du développement d’un Maroc juste et digne

Métaux rares

Un cadre légal pour la transition énergétique

Actualité

USFP : Le congrès de la dernière chance

MFM Radio / Décryptage : Face aux nostalgies néocoloniales, le Maroc a surtout besoin d’une presse libre, critique, responsable et indépendante

France : François Bayrou s’auto-dissout

Réforme du secteur : Comment fixer le prix du médicament ?

Brèves Politique

Entreprises & marchés

Immobilier : Des chiffres en berne et un marché en suspens

Exportations : Qui veut la peau des tomates marocaines ?

Emploi au Maroc : Entre fractures territoriales et quête de qualité

Brèves Business

Cybersécurité : Le Maroc impose un référentiel Cloud pour protéger sa souveraineté numérique

Digital & high-tech

Automobile

Nouveauté : Renault Clio 6 – l’icône se réinvente

Auto Expo 2025 : L’AIVAM orchestre un salon dédié à la mobilité propre

Marché automobile : Un secteur en pleine forme en août dernier

Magazine

Sport / Football : La confirmation de Lusaka

Sport / Haltérophilie : Le Maroc brille à Accra et célèbre ses athlètes