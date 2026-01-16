Alertes
Home Challenge en version PDFSommaireChallenge N°998 • Du 16 au 22 janvier 2026
Sommaire

Challenge N°998 • Du 16 au 22 janvier 2026

DOSSIER
Un climat des affaires en progrès, mais sous tension opérationnelle

Focus
GST : un déficit de communication et un dialogue social à renforcer

Interviews
Khalid Ziani
Expert des télécommunications et de la transformation numérique

Mehdi Griny
Président de l’association HOPE pour l’Employabilité au Maroc

ACTUALITÉ

Aziz Akhannouch
Non à un troisième mandat !

ACTUALITÉ

L’axe Rabat–Madrid–Berlin
Un nouveau paradigme de coopération sécuritaire tripartite

Tomates marocaines
Les paysans français voient rouge

Le monde qui vient
Et Lee créa Singapour

ENTREPRISES & MARCHÉS

Assurance
OCP crée OCP Ré et renforce sa stratégie de gestion des risques

Prospective
2040 : le Maroc dans le Top 60 des économies mondiales ?

Brèves Business

Café au Maroc
Les dessous d’un marché sous tension

AUTOMOBILE

Nouveauté
Dacia dévoile sa nouvelle gamme à l’usine SOMACA de Casablanca

COTY 2026
Les sept finalistes dévoilés

Nomination
Ismaël Zouhair aux commandes de Tesla au Maroc

Marché des voitures
L’automobile signe une année record en 2025

MAGAZINE

CAN 2025
Le Maroc brise l’attente et s’offre une finale pour l’histoire

International
Droit à l’autodétermination : un principe en danger

