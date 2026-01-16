Challenge N°998 • Du 16 au 22 janvier 2026



DOSSIER

Un climat des affaires en progrès, mais sous tension opérationnelle

Focus

GST : un déficit de communication et un dialogue social à renforcer

Interviews

Khalid Ziani

Expert des télécommunications et de la transformation numérique

Mehdi Griny

Président de l’association HOPE pour l’Employabilité au Maroc

ACTUALITÉ

Aziz Akhannouch

Non à un troisième mandat !

ACTUALITÉ

L’axe Rabat–Madrid–Berlin

Un nouveau paradigme de coopération sécuritaire tripartite

Tomates marocaines

Les paysans français voient rouge

Le monde qui vient

Et Lee créa Singapour

ENTREPRISES & MARCHÉS

Assurance

OCP crée OCP Ré et renforce sa stratégie de gestion des risques

Prospective

2040 : le Maroc dans le Top 60 des économies mondiales ?

Brèves Business

Café au Maroc

Les dessous d’un marché sous tension

AUTOMOBILE

Nouveauté

Dacia dévoile sa nouvelle gamme à l’usine SOMACA de Casablanca

COTY 2026

Les sept finalistes dévoilés

Nomination

Ismaël Zouhair aux commandes de Tesla au Maroc

Marché des voitures

L’automobile signe une année record en 2025

MAGAZINE

CAN 2025

Le Maroc brise l’attente et s’offre une finale pour l’histoire

International

Droit à l’autodétermination : un principe en danger