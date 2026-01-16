Challenge N°998 • Du 16 au 22 janvier 2026

DOSSIER
Un climat des affaires en progrès, mais sous tension opérationnelle
Focus
GST : un déficit de communication et un dialogue social à renforcer
Interviews
Khalid Ziani
Expert des télécommunications et de la transformation numérique
Mehdi Griny
Président de l’association HOPE pour l’Employabilité au Maroc
ACTUALITÉ
Aziz Akhannouch
Non à un troisième mandat !
ACTUALITÉ
L’axe Rabat–Madrid–Berlin
Un nouveau paradigme de coopération sécuritaire tripartite
Tomates marocaines
Les paysans français voient rouge
Le monde qui vient
Et Lee créa Singapour
ENTREPRISES & MARCHÉS
Assurance
OCP crée OCP Ré et renforce sa stratégie de gestion des risques
Prospective
2040 : le Maroc dans le Top 60 des économies mondiales ?
Brèves Business
Café au Maroc
Les dessous d’un marché sous tension
AUTOMOBILE
Nouveauté
Dacia dévoile sa nouvelle gamme à l’usine SOMACA de Casablanca
COTY 2026
Les sept finalistes dévoilés
Nomination
Ismaël Zouhair aux commandes de Tesla au Maroc
Marché des voitures
L’automobile signe une année record en 2025
MAGAZINE
CAN 2025
Le Maroc brise l’attente et s’offre une finale pour l’histoire
International
Droit à l’autodétermination : un principe en danger