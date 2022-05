Challenge Startupper de l’Année : TotalEnergies dévoile les lauréats marocains de la 3ème édition

La troisième édition du Challenge Startupper de l’Année par TotalEnergies a livré son verdict le 12 mai. En effet, lors d’une cérémonie organisée à Casablanca, TotalEnergies a dévoilé les 3 grands lauréats du Maroc. Il s’agit de Meryem LAHCINI, fondatrice de la startup Charbon Eco, Ikram AIT KHAM fondatrice de la startup Nuwood et Kenza SKIRI fondatrice de la startup Tadwir. A la clé, une dotation financière de 100.000 DH par projet, une visibilité médiatique et un accompagnement personnalisé par le Kluster de la CFCIM ( Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc) pendant 6 mois.

Notons que 32 pays d’Afrique ont participé à la 3ème édition du Challenge Startupper de l’Année par TotalEnergies. « Ce concours invite à croire dans l’Open Innovation. Aujourd’hui, notre écosystème Startup est en retard par rapport à d’autres pays africains comme le Nigéria, le Kenya, etc. L’une des raisons de ce retard réside dans le fait que le monde de l’entrepreneuriat & innovation et celui de l’entreprise et des capitaux ne se parlent pas. Et je pense que l’initiative prise par un groupe comme TotalEnergies sur 32 pays est un vrai modèle que de nombreuses entreprises doivent adopter. Ce concours est un magnifique projet africain », a fait remarquer Ghita Lahlou, présidente du Jury d’experts ayant examiné et sélectionné les candidats.

« L’objectif de cette initiative est de soutenir les jeunes entrepreneurs qui ont : soit une jeune startup existante (moins de 3 ans), soit une idée de création d’entreprise. En plus d’un prix pour chacune de ces deux catégories, nous avons également récompensé une meilleure entrepreneuse », note le groupe TotalEnergies. Force est de préciser que les lauréats de cette année ont été sélectionnés en fonction de leur alignement sur les Objectifs de Développement Durable définis par l’ONU, le caractère innovant de leur projet et la faisabilité de ce projet dans les années à venir.