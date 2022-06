Chambre de Commerce de Madrid. Une Marocaine dans le Comité exécutif

Lamyaa Salaouaci, Directrice de la Fondation QUBE, et basée à Madrid, est devenue la première femme arabo-africaine membre du Comité exécutif de la Chambre de commerce de Madrid. Ce qui constitue une première en Espagne.



C’est le 6 juin courant que Lamyaa Salaouaci a pris ses fonctions au terme d’une cérémonie qui a vu la présence de la Présidente de la Communauté autonome de Madrid, Isabel Ayuso, et du maire de Madrid, José Luis Martinez-Almeida. C’est en 2010 que Mme Salaouaci est arrivée en Espagne. En 2016, elle est devenue la directrice de la Fondation QUBE. Elle est également PDG de la société Tradeventures, qui se consacre à l’immobilier des parcs technologiques pour les entreprises dédiées à la recherche.

«Je suis très contente d’être la première femme d’affaires marocaine et africaine à occuper ce poste en Espagne, une grande fierté pour moi et pour mon pays», s’est- elle exprimée, ajoutant que ce choix «renforce encore plus la présence de la femme marocaine dans le domaine économique et commercial dans un pays ami et voisin comme l’Espagne».