Championnat TCR Europe : Mehdi Bennani et Sami Taoufik engagés pour la saison 2021

Investir le championnat «Touring Car» à l’échelon européen, c’est le nouvel objectif sportif que s’est assigné le Sébastien Loeb Racing (SLR). L’équipe automobile sportive du nonuple champion du Monde des rallyes Sébastien Loeb effectuera l’intégralité de la saison avec un quatuor de pilotes dont deux Marocains, à savoir Mehdi Bennani et Sami Taoufik. Ils évolueront en piste au volant de la Hyundai Elantra N.

Déjà confirmés au sein de cette équipe pour la saison 2021, le Néerlandais Niels Langeveld et l’Italien Felice Jelmini ont été rejoints par les deux Marocains Mehdi Bennani, champion en titre de la discipline et ancien pilote du SLR en WTCC, et le jeune Sami Taoufik. Âgé de seulement 19 ans, ce dernier dispose déjà d’une solide expérience en sport automobile, s’étant illustré notamment en karting où il a glané plusieurs titres de champion à travers divers championnats nationaux étrangers et Européens. Pour la saison 2017-2018, il a pris part au championnat des Émirats arabes unis en Formule 4 où il a signé d’excellents résultats. Il ira même jusqu’à s’engager en Eurocup Formula Renault. Toujours est-il que c’est le Championnat d’Europe des voitures de tourisme qui occupe depuis 2020 son agenda. Ayant accroché la 12ème place au classement des pilotes l’année dernière (sur 33 concurrents), le jeune marocain repart à l’assaut de cette compétition avec de solides ambitions en tête. Il va sans dire qu’il aura, tout comme son compatriote Mehdi Bennani, à cœur de porter haut et fort les couleurs du drapeau national.

Lire aussi | Le groupe Akdital met la main sur la clinique De Vinci

«Sami Taoufik est un pilote marocain très rapide et plein de talent» a déclaré l’expérimenté Mehdi Bennani à nos confrères du magazine français Auto Hebdo. Et d’ajouter : «le fait que nous soyons deux pilotes marocains sur la scène de la compétition internationale est une vraie satisfaction. Sami est comme un petit frère pour moi et je suis très heureux de partager avec lui cette nouvelle aventure. Je sais qu’au sein du Sébastien Loeb Racing, nous serons très bien entourés pour réussir».

Lire aussi | Avec l’usine de Oujda, l’ONDA cherche à diversifier ses sources de revenus

«L’équipe et ses pilotes ont tous un excellent palmarès en compétition TCR, tant au niveau national qu’international. Et avec la Hyundai Elantra N TCR, ils disposent d’un ensemble solide sur lequel ils peuvent compter pour se battre afin d’aller chercher des victoires, et peut-être pour le titre de champion», a déclaré Dominique Heintz, Team principal du SLR Racing.