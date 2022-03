Chari acquiert la ligne de crédit d’Axa Assurance au Maroc pour 22 millions de dollars

Cette nouvelle fait suite au récent tour d’extension d’amorçage de Chari, qui l’a valorisée à 100 millions de dollars et a commencé à offrir des services BNPL à ses clients. C’est l’une des rares startups africaines à divulguer publiquement son évaluation. Chari numérise le secteur des produits de grande consommation, largement fragmenté, dans certaines régions d’Afrique francophone, notamment au Maroc et en Tunisie. Elle exploite une application mobile qui relie les petits détaillants de ces deux pays aux multinationales de produits de grande consommation et aux fabricants locaux, leur permettant de commander et d’obtenir des produits en moins de 24 heures.

En octobre dernier, la startup soutenue par YC a acquis le carnet de crédit marocain Karny.ma. Cette plateforme, semblable à celle de Khatabook, fournit des services de crédit et de comptabilité à quelque 50 000 commerçants. Elle permet à ces derniers de gérer le crédit qu’ils accordent à leurs clients. L’acquisition d’Axa Credit – la branche marocaine de crédit du groupe français Axa – fait de Chari l’une des rares, sinon la seule, startup à acquérir une branche locale d’une banque mondiale. L’acquisition est encore soumise à l’approbation des autorités marocaines de la banque, de l’assurance et de la concurrence, a déclaré Chari dans un communiqué.

« Ils ont décidé de confier le marché à Chari parce que je pense qu’ils sont convaincus que nous sommes les mieux placés pour assurer l’inclusion financière », a déclaré le directeur général, qui a fondé Chari avec sa femme et directrice des opérations, Sophia Alj. Au Maroc, 70 % de la population est soit non bancarisée, soit sous-bancarisée, soit incapable de prouver des revenus récurrents. Pour eux, l’accès à un prêt peut être difficile, car les prêteurs ont besoin de démontrer une certaine stabilité financière pour rembourser, ce qui est presque impossible car ils n’ont pas de comptes bancaires.

Chari pense pouvoir aider ce segment de la population, mais comment compte-t-elle prêter à ces consommateurs finaux et se faire rembourser s’ils n’ont pas d’historique de crédit ou de base de données pour déterminer leur solvabilité ? La solution réside dans l’acquisition de Karny, a déclaré M. Belkhayat. En général, les commerçants et les propriétaires de magasins au Maroc accordent de petits prêts à leurs clients. Karny est l’outil que ces commerçants utilisent pour enregistrer les mouvements d’argent entrant et sortant de leur commerce. Par conséquent, l’achat de Karny donne à Chari des données précieuses sur les prêts que ces commerçants accordent à leurs clients.

L’acquisition d’Axa Credit offrira à Chari la licence de crédit nécessaire pour commencer à offrir des prêts à ses clients B2B FMCG (ce qu’elle fait actuellement), qui pourront ensuite prêter de l’argent à leurs clients consommateurs. On peut considérer cela comme un modèle de prêt B2B2C. Chari estime que les commerçants connaissent les habitudes de consommation de leurs clients, où ils vivent, quand et comment ils sont payés, et qu’ils sont donc en mesure d’évaluer le risque de crédit, ce qu’une banque ordinaire ne peut pas faire. « Par exemple, nous avons 40 millions de personnes et environ 200 000 magasins, ce qui signifie que chaque magasin a au total, une moyenne d’environ 200 clients. Et en effet, la taille moyenne d’une famille au Maroc est de cinq personnes. Chaque magasin a donc en moyenne 40 familles comme clients », a déclaré le PDG en expliquant comment Chari transforme les propriétaires de magasins en agents de crédit.