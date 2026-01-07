Alertes
Cheptel national: 5,2 MMDH versés aux éleveurs, 32,3 millions de têtes recensées

La première tranche du programme de reconstitution du cheptel national a mobilisé une enveloppe de 5,5 milliards de dirhams (MMDH), dont près de 5,2 MMDH ont été versés à ce jour aux bénéficiaires, indique le ministère de l’Agriculture, soulignant «l’ampleur de l’effort» consenti en faveur de près de 1,1 million d’éleveurs.

Les services compétents poursuivront, durant le mois de janvier, la réception et le traitement des réclamations des éleveurs recensés n’ayant pas bénéficié de l’opération d’identification de leurs cheptels, en étroite coordination avec l’ensemble des parties prenantes et conformément aux procédures en vigueur.

Mis en œuvre conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en vue de soutenir les agriculteurs, le programme a, par ailleurs, permis de mener à bien l’opération d’identification du cheptel national, qui a pris fin le 31 décembre 2025.

Cette opération a permis le recensement d’un total de 32,3 millions de têtes et la mise en place d’une base de données précise et fiable, constituant la référence unique pour l’identification des bénéficiaires de l’aide financière directe.

Elle a coïncidé avec une conjoncture climatique particulièrement favorable, marquée par d’importantes précipitations et des chutes de neige dans les zones montagneuses, laissant présager une nette amélioration de la production fourragère, susceptible de soutenir et de renforcer davantage les efforts de reconstitution du cheptel.

