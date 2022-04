Chery capitalise sur de nouveaux laboratoires de recherche

Après de nombreuses années de travail et d’efforts en matière de développement automobile, notamment en ce qui concerne les motorisations essence, Chery a de nouveau affirmé ses ambitions sur le volet technologique. Le groupe automobile chinois a annoncé récemment vouloir miser sur la création de nouveaux laboratoires de recherche. Objectif : se concentrer sur les énergies propres et sur les véhicules connectés intelligents.

Une plateforme dont la construction a été dirigée entièrement par Chery Group et qui se concentre sur les avancées technologiques de pointe du constructeur automobile chinois, notamment en ce qui concerne les nouvelles énergies, les connexions intelligentes, ou les plateformes de transport en commun à mobilité propre.

Lire aussi | Chery effectue un très bon démarrage commercial mondial en 2022

Dans le détail, le nouvel institut technologique de la marque accueillera plusieurs laboratoires thématiques dédiés à des innovations inédites. Lors de l’inauguration de cet institut, le constructeur automobile chinois a également exposé son nouveau SUV familial baptisé OMODA 5, mais également des outils de connexion technologiques et intelligents.

Faut-il préciser que l’institut de recherche s’articule autour de deux composantes principales, à savoir un institut de recherche automobile et un centre d’incubation industrielle. Le premier jouera un rôle important dans le développement de la plateforme de Chery, mais aussi dans le développement du groupe motopropulseur et servira de terrain d’essai pour les véhicules autonomes.

Lire aussi | Nissan Qashqai. Nouvelle donne et ambitions renouvelées

Et sachant que les futures activités du groupe se tourneront vers les nouvelles énergies et le développement des connexions intelligentes, la marque a aussi créé trois entités majeures dédiées à savoir une plateforme intelligente, une plateforme haute performance et une plateforme électrique hybride.

Rappelons que le constructeur automobile chinois a jusqu’à présent mis en place un système de recherche et développement qui s’articule autour de six grands centres de R&D, notamment en Amérique du Nord, en Europe et à Shanghai. Il a déposé plus de 23 000 demandes de brevet, dont plus de 14 000 ont déjà accordé. Et parmi eux, près d’un tiers sont des brevets d’innovation se classant au premier rang dans le classement des 100 meilleurs brevets d’invention en Chine, et ce pendant huit années consécutives.

Et ce n’est pas tout puisque Chery a aussi entrepris plus de 170 programmes en Chine, dont celui consacré à la recherche et au développement sur les technologies clés et un autre consacré à la recherche fondamentale.