Chery capitalise sur les nouvelles énergies et sur les motorisations du futur

Dans ce contexte mondial lié aux nouvelles énergies, le constructeur automobile chinois poursuit le développement du «Chery 4.0 Era All-Domain Power», une technologie qui propose plusieurs solutions d’alimentation pour les véhicules thermiques, hybrides et électriques. De quoi permettre à la marque de lancer davantage de nouveaux produits afin de conserver son leadership dans son marché et de tisser sa toile de par le monde.

Faut-il souligner que Chery entend réaliser de nouvelles avancées en matière de véhicules propres et notamment électriques. Rappelons que c’est en 1999 que le constructeur chinois a dévoilé avec succès son premier moteur. Dès lors, les ambitions d’indépendance de Chery en matière de recherche et de développement se sont enracinées au sein du groupe automobile. Aussi, le système d’alimentation des motorisations de la marque a évolué vers une troisième génération. D’ailleurs, 9 moteurs du géant automobile chinois ont remporté le titre de «China Core Ten Best Engines». Du reste, plus de 10 millions de motorisations estampillées Chery ont été vendues à travers le monde.

À l’heure actuelle, trois blocs de quatrième génération du constructeur chinois, dont le développement thermodynamique a été achevé, sont tous entrés dans une phase d’étalonnage au banc. Pour autant, Chery ne s’est pas arrêté en si bon chemin puisque le programme de développement du premier moteur de cinquième génération a été approuvé récemment, sa conception devant être finalisée d’ici la fin de ce mois de juin. Un bloc hybride 1,5 litre GDI turbocompressé qui équipera d’ici 2024 un nouveau modèle de la marque.

Développé en collaboration avec AVL, l’un des trois plus grands fabricants de moteurs au monde, ce bloc adoptera techniquement un système de combustion intelligent à haut rendement i-HEC 4.0, une technologie EGR basse pression, une réduction de la traînée de friction et une technologie de suralimentation à haut rendement atteignant une efficacité thermique de 43,9%, soit la meilleure de l’industrie. Par ailleurs, le programme de recherche préliminaire sur les moteurs à haut rendement mené par Chery, qui a adopté les technologies d’allumage par jet de préchambre et de mélange pauvre (avec un rendement thermique cible supérieur à 45 %) a atteint lui aussi son objectif en laboratoire.

Rétrospectivement, le 18 mai 2021, Chery a officiellement dévoilé en première mondiale une transmission hybride dédiée, baptisée DHT et entièrement fonctionnelle. Cette technologie est la première parmi les marques chinoises à disposer de deux moteurs. Elle offre 9 modes de conduite, dispose de 11 combinaisons de vitesses (soit le plus grand nombre de vitesses au monde) et est équipée d’un entraînement à double arbre baptisé TSD qui offre une expérience de conduite plus fluide.

Le 25 février 2022, le projet de développement et d’intégration des nouvelles motorisations pour véhicules particuliers dirigé par Chery Automobile a été accepté à Wuhu, en Chine. Aussi, la transmission hybride baptisée 3DHT125 de première génération de la marque vient animer le dernier Tiggo 8 Pro e+ qui a été lancée récemment en Chine.

Le 5 mars 2022, le projet national clé en matière de R&D baptisé DHE et lié au développement de moteurs hybrides du constructeur automobile chinois, a passé avec succès l’évaluation du ministère de la Science et de la Technologie et du jury d’experts. Ce projet de moteur hybride se concentre sur la recherche d’un cycle de Miller à taux de compression élevé et d’une combustion à mélange pauvre élevé. De quoi fournir aux moteurs de production de masse de Chery (G4 et G5) un support technique de belle facture.

En outre, la marque optimisera davantage ses transmissions hybrides dédiées à 3 vitesses et les installera dans des produits de type PHEV de taille moyenne pour faire jouer pleinement leur puissance avantageuse. Pendant ce temps, Chery développera également des transmissions hybrides dédiées à 1 vitesse pour les PHEV et HEV urbains et compacts. Toujours est-il que Chery fait plus que des moteurs à carburant et des groupes motopropulseurs hybrides. En 2017, le lancement de la Chery EQ1, au regard de son design et de sa technologie embarquée, a été favorablement accueilli par la clientèle, devenant un best-seller de la marque.

Lors de la «World Manufacturing Convention 2019», le constructeur automobile chinois a exposé ses véhicules à pile à combustible à hydrogène de troisième génération avec des piles à combustible de 30 kW, qui peuvent être rechargées en hydrogène en seulement 3 minutes et parcourir plus de 700 kilomètres.

«L’architecture d’alimentation du Chery 4.0 Era All-Domain Power couvre les énergies carburant, hybride, électrique et hydrogène, et comprend essentiellement toutes les feuilles de route possibles connues pour les technologies d’alimentation automobile au cours des 30 prochaines années. Ensuite, nous suivrons une stratégie étape par étape et nous allons poursuivre notre incursion dans le segment des véhicules électriques», a déclaré récemment un expert du groupe motopropulseur de Chery.