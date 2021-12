Chery, de nouveau classé parmi les 20 meilleures entreprises chinoises

Lors du Sommet 2020 en Chine dédié à l’image mondiale des entreprises chinoises, un événement d’envergure concocté conjointement par le département de la propagande du Comité central du Parti communiste chinois, la Commission chinoise d’administration et de supervision des actifs publics (State-owned Assets Supervision and Administration Commission-SASAC) et l’Administration chinoise de publication en langues étrangères (China Foreign Languages Publishing Administration- CFLPA), la marque automobile Chery s’est classée en 2020 dans le Top 20 des entreprises du pays bénéficiant de la meilleure image mondiale (2020 Top 20 Chinese Enterprises with the Best Global Image).

De façon plus précise, Chery a décroché la 9ème position, toutes entreprises confondues, pour ce classement dans le lequel on retrouve également des géants mondiaux comme Huawei, Lenovo ou Alibaba. En revanche, la marque automobile chinoise se démarque de ses concurrents directs puisqu’elle arrive en tête de l’industrie automobile en Chine. Faut-il souligner que c’est la cinquième fois que Chery se distingue de la sorte dans ce classement.





Liste des 20 entreprises chinoises avec la meilleure image mondiale, Chery se classant 9ème (à g.). Médaille pour Chery (à dr.).

De façon concrète, le CFLPA et China Report Magazine ont mené de juillet à septembre 2020 une 6ème enquête sur l’image mondiale des entreprises chinoises en collaboration avec l’Academy of Contemporary China and World Studies et Kantar Group. Grâce à une analyse minutieuse qui s’est appuyée sur de nombreuses données, plus de 120 entreprises du pays ont été sélectionnées pour effectuer cette enquête. Par ailleurs, 6 000 citoyens d’Asie, d’Europe, d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’autres régions ont été interrogés dans le cadre de ce classement.

Il faut dire que la place occupée par Chery n’est pas due au hasard. En effet, la marque qui va célébrer prochainement son 25ème anniversaire a déployé depuis plusieurs années une stratégie de développement ambitieuse en «trois étapes» à l’échelle mondiale.

En effet, grâce à une gamme de véhicules, notamment de SUV, au design novateur, au confort avéré, aux performances de haut niveau, assortis d’une palette de technologies à la pointe du progrès, le premier constructeur automobile chinois qui a tissé sa toile sur plusieurs continents, y compris en Europe et en Amérique par des moyens tels que la coopération technologique et la coopération produit, continue d’étudier les opportunités commerciales et industrielles au sein de marchés clés (dont le Maroc), voire la création de nouvelles infrastructures de design et de R&D de par le monde.





Chery honorée comme «marque automobile chinoise la plus populaire» en Russie pour la 4ème fois. Train de fret Chine-Europe Chery à destination de la Russie.

À titre d’exemple, Chery a intensifié avec succès ses opérations en Ukraine, en Russie, en Égypte et dans d’autres pays du globe, nouant de solides relations commerciales, industrielles et amicales avec ses nombreux partenaires dans le monde. Le constructeur automobile de Wuhu en Chine dispose de bases mondiales de R&D à Shanghai, en Europe, en Amérique du Nord et au Brésil. Il a par ailleurs développé une dizaine de plateformes industrielles à l’étranger et possède plus de 1 500 revendeurs et points de service.

Aussi, la capacité de production à l’étranger de Chery s’élève à 200 000 unités par an. De plus, le constructeur a exporté ses produits automobiles dans plus de 80 pays et régions, soit plus de 1,8 million d’unités cumulées. De quoi lui permettre de demeurer le plus grand exportateur de véhicules de tourisme en Chine durant les 18 dernières années, et ce, de façon consécutive.

Certificat de récompense pour l’engagement de Chery contre la pandémie (à g.). Les ingénieurs de Chery aidant l’usine égyptienne durant la covid-19 (à dr.).

Outre le fait de figurer dans le Top 20 des entreprises chinoises bénéficiant de la meilleure image mondiale, l’engagement et les multiples procédures mis en place par Chery à l’attention de l’ensemble de ses collaborateurs de par le monde pour faire face à la pandémie lui a valu d’être sélectionné par le Centre d’information de la SASAC comme étant un cas exceptionnel de construction d’une image mondiale s’agissant des entreprises chinoises en 2020.

Concrètement pour cette lutte contre la pandémie, Chery a fourni plus d’un million d’articles de fournitures médicales, en plus d’une aide humanitaire à plus de 20 pays et régions, soutenant au passage les marchés étrangers dans la lutte contre la covid-19 et la reprise du travail.