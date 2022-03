Chery effectue un très bon démarrage commercial mondial en 2022

En termes d’exportations, les ventes du constructeur chinois en janvier ont dépassé 20 000 unités (26 900 unités exportées au total), soit une hausse de 60,9 % d’une année sur l’autre. De quoi afficher une tendance constante à la croissance, en particulier sur des marchés clés tels que la Russie, le Chili, le Brésil et l’Égypte, où les volumes de ventes et les parts de marché de la marque poursuivent leur progression.

Sur le marché russe, où l’entreprise est présente depuis 17 ans, Chery a toujours été le «véhicule du peuple» aux yeux des populations locales. Selon les données publiées par l’AEB (Association of European Business), les ventes de la marque chinoise en janvier 2022 ont augmenté de 47 % d’une année sur l’autre, se classant au 10ème rang parmi toutes les marques automobiles. Aussi, le Tiggo 7 Pro est devenu le modèle le plus vendu de Chery dans le pays en janvier dernier.

Au Chili, et selon les données publiées par l’ANAC (Asociación Nacional Autoriz de Chile AG), Chery s’est classée en deuxième position parmi toutes les marques automobiles en janvier avec des ventes estimées à 2 969 unités. Soit une augmentation par rapport à 2021 de 188 %, dépassant Toyota, Volkswagen , Nissan et d’autres marques, et qui permet à Chery d’atteindre une part de marché de 8 %. Dans le segment des SUV, le constructeur automobile chinois est resté premier en part de marché en janvier avec une part de 20,5 %. Le Tiggo 2 est d’ailleurs devenu le modèle SUV le plus vendu de Chery au Chili.

Selon les données publiées par la Fenabrave (Fédération nationale de distribution de véhicules automobiles) du Brésil, Chery s’est régulièrement classée parmi les dix premières marques de véhicules de tourisme vendues dans le pays avec un volume de ventes de 3 131 unités en janvier, dépassant Nissan et Ford. De quoi atteindre une part de marché de 3,4 %, soit une croissance de 36,6 % en glissement annuel. Dans le segment des SUV, les Tiggo 3X, Tiggo 8, Tiggo 5X et d’autres modèles ont continué à bien se vendre. Par ailleurs, Arrizo 6 Pro s’est classé quatrième sur le segment des berlines avec une part de marché de 6,47 %.

En Égypte, les ventes de Chery ont également maintenu une augmentation régulière, avec des ventes de 1 658 unités en janvier, en hausse de 87,3 % d’une année sur l’autre. Pour rappel en décembre 2021, les ventes sur le marché de Chery ont atteint un sommet historique, se classant au troisième rang en Égypte, le Tiggo 7 Pro devenant son modèle le plus vendu. De plus, selon les données publiées par Contactecars, un organe médiatique égyptien faisant autorité, 2 186 véhicules Chery ont été immatriculés dans le pays en janvier dernier, dépassant Hyundai pour devenir le n°1.

Rappelons que jusqu’à présent, Chery a accumulé plus de 10 millions d’utilisateurs dans le monde, dont 1,95 million d’utilisateurs en dehors de la Chine. En 2022, avec la mise en service officielle de «Chery’s Future Factory of Intelligent Connected Vehicles», l’amélioration globale de la technologie, des produits et de la marque, le lancement de nouveaux produits, dont OMODA 5, ainsi que la poursuite de la promotion du développement adaptatif des produits et des efforts de mondialisation de Chery, le volume des ventes du géant automobile chinois franchira un nouveau palier.