Chery innove en matière de technologie hybride

L’industrie automobile mondiale traverse actuellement une importante période de changement liée à l’environnement et à la mobilité propre. Dans cette optique, l’électrification et l’hybridation constituent des technologies clés pour abaisser, sinon faire chuter drastiquement, les émissions polluantes et ainsi installer une neutralité carbone. Des technologies pour lesquelles Chery demeure en pointe, ayant acquis depuis plusieurs années un véritable savoir-faire.

La grande différence par rapport à une technologie hybride classique, et qui est largement utilisée par les constructeurs concurrents, réside dans le fait que le nouveau système hybride de Chery dispose de trois moteurs. Une technologie associée à trois motorisations thermiques de la gamme du constructeur, eux-mêmes associés à des boîtes de vitesses spécifiques, à onze engrenages et à neuf modes de fonctionnement. Trois blocs thermiques au choix, en l’occurrence les 1,5 T, 1,5 TGDI et 2,0 TGDI , qui sont associés à deux blocs électriques, l’un de 55kW générant 160 Nm de couple et l’autre de 70kW délivrant 155 Nm de couple, tous eux intégrés au boitier DHT.

L’efficacité de transfert la plus élevée du système dépasse 97,6 %, soit l’une des meilleures au monde. Mécaniquement, une technologie d’injection inédite de refroidissement d’huile permet de contrôler efficacement l’élévation de la température du moteur et favorise la durée de vie du moteur. Une technologie qui a été éprouvée par le constructeur automobile chinois via une série de tests d’endurance.

Dans le détail, la nouvelle architecture hybride de Chery dispose donc de trois vitesses physiques, ce qui permet au système de faire face à plus de conditions de travail et de d’une plus grande efficacité. Par ailleurs, la puissance et la consommation de carburant peuvent être équilibrées de manière optimale.

Le nouveau système hybride de Chery comprend 9 modes de fonctionnement, s’articulant autour de deux moteurs électriques à entraînement direct et parallèle, d’une charge de stationnement, d’une charge de conduite… Des modes de conduite qui peuvent être commutés intelligemment pour s’adapter aux différentes conditions de la route.

Reste 11 combinaisons de vitesses pouvant être sélectionnées et qui couvrent tous les scénarios d’utilisation du véhicule, dont le démarrage, l’arrêt selon la signalisation routière, la vitesse à bas et à moyen régime, l’accélération, le dépassement, la conduite sur autoroute, les trajets longue distance, les routes de montagne, la conduite selon les conditions météorologiques…

De quoi afficher également grâce à cette nouvelle technologie hybride de Chery, et selon les différentes conditions de circulation, un parfait équilibre entre puissance du véhicule et consommation d’énergie et de disposer en prime d’une puissance élevée, d’une batterie ultra douce, d’une longue durée de vie, en plus d’une économie de carburant. À noter que grâce à la technologie d’entraînement à double axe TSD développée par le constructeur automobile chinois, il n’y a pas d’interruption de puissance ni de perte de puissance pendant le processus de changement de vitesse. De même que la douceur de conduite est extrêmement douce, en comparaison des véhicules électriques purs.

S’agissant de la longévité de la nouvelle technologie hybride de Chery, le constructeur automobile souligne que cette dernière est parfaitement au point comme l’ont démontré les nombreux tests effectués. L’opérateur chinois met également en relief l’efficacité moyenne de la propulsion électrique dans les conditions NEDC qui a également atteint un haut niveau de performances.

Parallèlement, le moteur hybride 1,5 T très économe en carburant, la distribution intelligente du couple à deux moteurs et le système de contrôle hybride intelligent permettent au nouveau système hybride de Chery d’atteindre une efficacité de transmission de 97,6 % l/100 km.

Toujours est-il que le lancement du nouveau système hybride de Chery a placé la technologie hybride chinoise à l’avant-garde de la technologie automobile mondiale. À l’avenir, les PHEV et les HEV basés sur la nouvelle technologie hybride seront pleinement appliqués à divers modèles du constructeur automobile chinois.