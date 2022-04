Chery lance avec succès le Tiggo 8 Pro en Afrique du Sud

Il faut souligner que le Tiggo 8 Pro est l’une des dernières nouveautés phares dans la gamme automobile de Chery. Aussi, le constructeur chinois dévoilera très prochainement ce véhicule et d’autres modèles de la famille Tiggo dans des pays tels que l’Équateur, le Costa Rica, les Philippines et dans d’autres marchés, notamment sur les continents américains et asiatiques.

Par ailleurs, ce lancement en Afrique du Sud a permis de mettre en relief, et à l’attention de la clientèle locale, les potentialités de ce nouveau SUV haut de gamme, mais aussi celles des autres modèles de la famille Tiggo, au rang desquels l’expérience de conduite, la technologie, la dotation en équipements de confort et de sécurité ou la puissance du moteur.

Justement sous le capot, le Chery Tiggo 8 Pro est animé par un 2,0 litres TGDI essence à injection directe qui délivre une puissance maximale de 187 KW pour un couple de 390 Nm et qui affiche une consommation moyenne de carburant de l’ordre de 7,0 litres aux 100 kilomètres. Un moteur qui se voit épaulé par une boîte de vitesses automatique à double embrayage et à 7 rapports. De quoi exécuter le 0 à 100 km/h en seulement 7,3 secondes. À noter que la disponibilité de puissance est très appréciable, les relances du moteur via l’accélérateur s’effectuant avec beaucoup d’aisance.

S’agissant des équipements de confort, le Chery Tiggo 8 Pro est équipé, entre autres, de deux écrans LCD de 12,3 pouces de haute résolution, des dernières fonctionnalités technologiques telles que la recharge sans fil pour smartphones, des rétroviseurs intérieurs anti-éblouissants automatiques, du radar de recul HD à 360 degrés avec vue panoramique… Ajoutez-y le hayon électrique intelligent à mémoire anti-pincement qui peut s’ouvrir automatiquement dans un rayon d’un mètre via une télécommande, du verrou de sécurité pour les enfants afin d’assurer une mobilité sûre et confortable des occupants.

La dotation en équipements de sécurité est, elle aussi, bien fournie. On recense le TPMS (système de surveillance de la pression des pneus), le système ADAS, qui permet de détecter la distance entre le véhicule et celui qui précède, mais aussi avec les piétons. Il faut souligner que le Tiggo 8 Pro est équipé de 6 airbags permettant d’offrir une protection complète pour les occupants. De même que ce SUV haut de gamme dispose de l’ESP Bosch 9.3, un système de dernière génération optimisé, sans parler d’une structure de caisse qui hérite de plusieurs pièces d’acier profilé thermoformé à ultra-haute résistance, permettant d’absorber l’énergie en cas de chocs afin de préserver l’habitacle. De quoi offrir notamment aux utilisateurs une expérience de conduite confortable et une atmosphère luxueuse au volant du nouveau Chery Tiggo 8 Pro.

À propos de Chery

Chery est une marque automobile chinoise de renommée mondiale. Elle dispose de cinq plateformes majeures de recherche et de développement (R&D) dans le monde, avec une équipe de plus de 5 000 collaborateurs. Parmi les marques automobiles chinoises, elle détient les plus importantes ressources en R&D sur le plan technologique s’agissant de la conception des moteurs, des boîtes de vitesses, du châssis, de la technologie des carburants traditionnels…

Après plus de 20 ans d’exploration dans le domaine des véhicules à énergies nouvelles, Chery a établi son leadership avec quatre plates-formes d’assemblage de véhicules, cinq sous-systèmes généraux et sept technologies de base. Son modèle EQ1 est devenu le leader des mini-véhicules 100% électriques en Chine. Faut-il préciser que dans le domaine de la fabrication intelligente, Chery a publié la stratégie «Chery Lion», réalisant progressivement la disposition intelligente dans tout le cycle de vie de la R&D, de la fabrication, du marketing et du service, ainsi que la réalisation de la production de masse, voire le lancement du L2.5, une technologie de conduite autonome.

Chery est le premier constructeur automobile chinois à exporter des véhicules, des pièces CKD, des moteurs, des technologies et des équipements de fabrication de véhicules dans le monde entier. Aussi, le constructeur automobile chinois détient 10 usines et plus de 1 500 distributeurs et points de service à l’étranger. À noter qu’il se classe au premier rang s’agissant du volume d’exportation de voitures particulières en Chine, et ce, consécutivement durant 18 ans.